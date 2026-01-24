Kassai Lajos: „Sokkal több köt össze, mint amennyi szétválaszt”
Betekintést engedett életébe Kassai Lajos lovasíjász.
A modern kori lovasíjászat megalapítója, Kassai Lajos, a hazaszeretetről, a párbeszéd fontosságáról, szülővárosa szépségeiről is mesélt.
Van egy markáns filozófiám: nagyon szeretem a hazámat, de soha nem fordulok szembe azokkal, akik nem így gondolkodnak, mint én. Azt tapasztaltam eddigi életem során, hogy bennünket sokkal több köt össze, mint amennyi szétválaszt
– mondta az Origo szerint.
A Kassai Lajosról készült teljes videót itt tekinthető meg:
