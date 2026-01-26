RETRO RÁDIÓ

Idén hamarabb tekerünk, mint tavaly: ekkor kell átállítanunk az órát

Rohan az idő. Nemrég még a karácsonyt ünnepeltük, most pedig nemsokára itt az ideje a nagy tavaszi óraátállításnak. Ezekre érdemes figyelnünk!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 13:15
óraátállítás tavasz alvás

Nemrég még a karácsonyi fényeket kapcsoltuk fel, most pedig már lassan január végéhez érkezünk. Ezért is érdemes előre felkészülni: nemsokára ugyanis újra itt a tavaszi óraátállítás, amikor végre meghosszabbodnak a nappalok - ráadásul idén hamarabb tekerünk, mint tavaly.

Nemsokára itt a tavaszi óraátállítás ideje
Nemsokára itt a tavaszi óraátállítás ideje / Forrás: Pexels (illusztráció!)

Nemsokára itt a tavaszi óraátállítás ideje

Ugyan csak 60 percről van szó, az emberi testet így is meg tudja viselni és akár napokig érezhető a hatása. A hirtelen váltás ugyanis összezavarja a cirkádián ritmust, vagyis a belső biológiai órát. A biológiai óra ugyanis nem kapcsol át gombnyomásra. A testünk hónapok alatt szokik csak hozzá az új ritmushoz: mikor ébred, mikor termel melatonint, mikor pihen meg igazán - írja a beol.

Érdemes tehát felkészülni az óraátállításra, mivel az alábbi kellemetlen tüneteket tapasztalhatjuk:

  • zavart alvás, 
  • fáradékonyság,
  • ingerlékenység 
  • vagy a koncentrációzavar.

Érdemes figyelni az analóg eszközökre is, mivel a digitális eszközökkel szemben ezek nem állnak át automatikusan!

És akkor jöjjön az időpont! 

A tavaszi óraátállítás 2026-ban március 29-én, vasárnap lesz. Szokás szerint hajnali 2 órakor az órákat 3 órára kell előreállítani, ami a nyári időszámítás kezdete 2026-ban.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu