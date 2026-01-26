Idén hamarabb tekerünk, mint tavaly: ekkor kell átállítanunk az órát
Rohan az idő. Nemrég még a karácsonyt ünnepeltük, most pedig nemsokára itt az ideje a nagy tavaszi óraátállításnak. Ezekre érdemes figyelnünk!
Nemrég még a karácsonyi fényeket kapcsoltuk fel, most pedig már lassan január végéhez érkezünk. Ezért is érdemes előre felkészülni: nemsokára ugyanis újra itt a tavaszi óraátállítás, amikor végre meghosszabbodnak a nappalok - ráadásul idén hamarabb tekerünk, mint tavaly.
Nemsokára itt a tavaszi óraátállítás ideje
Ugyan csak 60 percről van szó, az emberi testet így is meg tudja viselni és akár napokig érezhető a hatása. A hirtelen váltás ugyanis összezavarja a cirkádián ritmust, vagyis a belső biológiai órát. A biológiai óra ugyanis nem kapcsol át gombnyomásra. A testünk hónapok alatt szokik csak hozzá az új ritmushoz: mikor ébred, mikor termel melatonint, mikor pihen meg igazán - írja a beol.
Érdemes tehát felkészülni az óraátállításra, mivel az alábbi kellemetlen tüneteket tapasztalhatjuk:
- zavart alvás,
- fáradékonyság,
- ingerlékenység
- vagy a koncentrációzavar.
Érdemes figyelni az analóg eszközökre is, mivel a digitális eszközökkel szemben ezek nem állnak át automatikusan!
És akkor jöjjön az időpont!
A tavaszi óraátállítás 2026-ban március 29-én, vasárnap lesz. Szokás szerint hajnali 2 órakor az órákat 3 órára kell előreállítani, ami a nyári időszámítás kezdete 2026-ban.
