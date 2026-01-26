Idén hamarabb tekerünk, mint tavaly: ekkor kell átállítanunk az órát

Nemrég még a karácsonyi fényeket kapcsoltuk fel, most pedig már lassan január végéhez érkezünk. Ezért is érdemes előre felkészülni: nemsokára ugyanis újra itt a tavaszi óraátállítás, amikor végre meghosszabbodnak a nappalok - ráadásul idén hamarabb tekerünk, mint tavaly.

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Nemsokára itt a tavaszi óraátállítás ideje

Ugyan csak 60 percről van szó, az emberi testet így is meg tudja viselni és akár napokig érezhető a hatása. A hirtelen váltás ugyanis összezavarja a cirkádián ritmust, vagyis a belső biológiai órát. A biológiai óra ugyanis nem kapcsol át gombnyomásra. A testünk hónapok alatt szokik csak hozzá az új ritmushoz: mikor ébred, mikor termel melatonint, mikor pihen meg igazán - írja a beol.

Érdemes tehát felkészülni az óraátállításra, mivel az alábbi kellemetlen tüneteket tapasztalhatjuk:

zavart alvás,

fáradékonyság,

ingerlékenység

vagy a koncentrációzavar.

Érdemes figyelni az analóg eszközökre is, mivel a digitális eszközökkel szemben ezek nem állnak át automatikusan!

És akkor jöjjön az időpont!