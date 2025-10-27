Az óraátállítás után kettős fronthatás és szélsőséges időjárás következik

Európa és a világ jókora részén vasárnap véget ért a nyári időszámítás, ezért az órákat visszaállítottuk egy órával, ami már önmagában elég megterhelő a szervezet számára – még azzal együtt is, hogy ilyenkor egy órával több jut a pihenésre. A megszokott bioritmus ilyenkor mindig felborul picit. Minderre most az időjárás is rátesz egy lapáttal és az óraátállítás után kettős fronthatással terheli a szervezetünket.

Rögtön az óraátállítás után kettős fronthatás teszi próbára szervezetünket

Fotó: Pixabay/Pexels/Képünk illusztráció

Óraátállítás után kettős fronthatás nehezíti az előttünk álló hetet

A héten is folytatódik a szeles, változékony időjárás: a köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn változóan felhős, szeles és mozgalmas napra számíthattunk. Zápor csak helyenként fordult elő, a hőmérséklet pedig 11–13 fok körül alakult. Kedd reggelig megszűnik a csapadék, felszakadozik, csökken a felhőzet. Napközben az északnyugati, nyugati szelet a délnyugati tájak kivételével sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések, majd estére veszít erejéből a szél. A maximumok 10 és 16 fok között alakulnak.

Ami azonban közös a hétfői és a keddi időjárásban, azt a frontérzékenyek fogják megszenvedni, ugyanis a hét első felében kettős fronthatás érvényesül, ami a hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét is megterheli.

Gyakori panasz lehet a

fejfájás ,

, a koncentrációs zavar és

és a vérnyomás-ingadozás is.

A kontinens felett haladó, egymást követő frontok a Kárpát-medencét is elérik, és folytatódóan erős változékonyságot okoznak, ami nagyon megterhelő, különösen a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek számára. Miközben sokaknál még határozottan jelen van az óraállítás plusz terhelő hatása is, egyre nehezebben viseli a szervezetünk a folyamatos ingadozást, főleg a keringési rendszerben jelentkeznek egyre erősebb panaszok

– mondta dr. Pintér Ferenc, meteogyógyász.

Szerdán a ködfoltok feloszlása után fátyolfelhős, napos idő ígérkezik, csapadék nélkül, 16 fokos maximum értékekkel, míg csütörtökön változó felhőzet mellett napközben általában 17 és 22 fok közötti értékekre számíthatunk.

Pénteken közepesen felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szelet élénk, főként a Dunántúlon néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15–23 fok között alakul.