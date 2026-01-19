Vigyázz! Az okoseszközökkel teret adsz a hackereknek - a fűtés is kulcs lehet az adataid felhasználására
A modern technológia sok mindenben megkönnyíti az életünket. Az okoseszközök veszélyeket is rejthetnek.
Az okoseszközök segítségével bárki nyomon tudja követni az adott tartózkodási helyedet. S bár ezek az eszközök életünk megkönnyítésére jöttek létre, a csalók, a hackerek is könnyűszerrel szerezhetnek rólunk olyan információkat is, amelyeket nem szívesen osztanánk meg idegenekkel.
Az okoseszközök rejtett veszélyei
Tudtad? Kedvenc kütyüid titokban nyomon követhetik mozgásodat, nem is gondolnád, hogy mely eszközök adhatnak segítséget arra, hogy megfigyeljenek: a lámpák, a fejhallgatók és még a fűtés is kevéssé ismert módszerekkel is kémkedhetnek utánad.
Manapság sok eszköz csatlakozik az internethez a kényelmünk érdekében, de rossz kezekben ezekkel vissza lehet élni. A rendőrség már korábban figyelmeztetett arra, hogy a zaklatók, bántalmazó partnerek vagy hackerek hogyan használhatják fel az intelligens technológiákat az áldozatok megfigyelésére.
Íme néhány, amire figyelni kell, valamint tippek a biztonságod védelmére:
Fejhallgatók – az exek nyomon követhetnek
A vezetéknélküli fejhallgatók több szempontból is hasznosak, sokakat pedig, ha nem találjuk egy-egy alkalmazás segítségével fellelhetjük. Ez azonban azt is jelenti, hogy bárki, aki hozzáfér a fiókodhoz, bármikor pontosan megtudhatja, hol vagy.
Ez akkor is előfordulhat, ha a fülhallgatókat egy másik fiókban is regisztrálták, például, ha régen ajándékba kaptad, vagy ha használtan vetted. Több nő is megosztotta a közösségi médiában az aggodalmát, hogy ex-partnereik nyomon követhetik az AirPods-ukat. Egy bántalmazott attól tartott, hogy volt barátja nyomon követheti őt, mert ő állította be az AirPods-okat, amikor még együtt voltak.
Ha az AirPods-od egy másik személy Apple ID-jéhez van kapcsolva, akkor ő a Find My alkalmazáson keresztül megnézheti az utolsó ismert tartózkodási helyedet. Érdemes tehát ellenőrizni, hogy a tiéd az Apple ID-dhez van-e regisztrálva.
Fűtés – a zaklatók érzékelhetik, mikor vagy otthon
Az intelligens termosztátod talán nem is gondolnád, hogy megfigyelhető vagy azon keresztül. A fűtési szokásaidból következtetni lehet arra, mikor vagy otthon, és mikor nem. Például valaki, aki hozzáfér a fiókodhoz, egyszerűen megnézheti, hogy be van-e kapcsolva a fűtés, és így kiderítheti, hogy otthon vagy-e. Néhány eszköz, például a Google Nest, az okostelefonod helyadatait használja a fűtés automatikus bekapcsolásához. A Nest weboldalán megtekinthető a művelet előzményeinek története – amelyet bárki megtekinthet, ha megszerezte a bejelentkezési adataidat. Ezt kikapcsolhatod a Nest beállításaiban. Ez egyben jó alkalom arra is, hogy ellenőrizd, hogy a családtagok adatai helyesek-e, és van-e nem kívánt felhasználó a listához adva.
A kétfaktoros hitelesítés pedig elengedhetetlen, mivel minden alkalommal, amikor valaki megpróbál bejelentkezni a fiókjába a jelszavával, egy egyedi kódot kap a telefonjára.
Autók – a zaklatók nyomon követhetik, éppen merre vezetsz
Manapság sok autó rendelkezik olyan kifinomult funkciókkal, amelyek segítenek megtalálni, hogy hova is parkoltunk le. Itt is érvényben van a tény: azok, akik ismerik a bejelentkezési adatait, ezt felhasználhatják arra, hogy pontosan megnézzék, hol tartózkodsz. Ha autód rendelkezik ilyen funkciókkal, érdemes ellenőrizni, hogy kik férhetnek hozzá az autógyártó alkalmazásához.
Ismét hangsúlyozzuk, hogy mindenképpen használj kétfaktoros hitelesítést, hogy fiókod biztonságban legyen, ha jelszavad valaha is kompromittálódna.
Világítás – a kémek meg tudják állapítani, melyik szobában tartózkodsz
Igen, még a világítás is egy módja annak, hogy megismerjék a tartózkodási helyedet. Ez akkor fordul elő, ha távirányítható intelligens világítást használsz.
A legtöbb ember Alexa-hoz (az Amazon okosotthon rendszere) hasonló hangszórót használ a világítás vezérléséhez. Ha valaki hozzáfér az Alexa-fiókodhoz, láthatja, mikor kapcsolod be vagy ki a világítást, és így nagyon pontos képet kaphat arról, mikor vagy otthon, és melyik szobában tartózkodsz.
Ezt és az Alexa-val kapcsolatos összes többi előzményt az alkalmazáson belül kezelheted.
Ajtócsengő kamerák – figyelemmel kísérik, ki jön be és ki megy ki
Az olyan ajtócsengő kamerák, mint a Ring ajtócsengő, az egyik legnyilvánvalóbb eszközök, amelyeket a kémek visszaélésszerűen használhatnak.
Természetüknél fogva ezek az eszközök arra szolgálnak, hogy figyelemmel kísérjék, ki érkezik az ajtódhoz. Ezért fontos, hogy fiókod biztonságban legyen.
A Ring esetében az alkalmazáson belül ellenőrizheted, kinek van engedélye a Ring ajtócsengő megtekintésére. - olvasható a The Sun cikkében.
