Vigyázz! Az okoseszközökkel teret adsz a hackereknek - a fűtés is kulcs lehet az adataid felhasználására

Az okoseszközök segítségével bárki nyomon tudja követni az adott tartózkodási helyedet. S bár ezek az eszközök életünk megkönnyítésére jöttek létre, a csalók, a hackerek is könnyűszerrel szerezhetnek rólunk olyan információkat is, amelyeket nem szívesen osztanánk meg idegenekkel.

Az okoseszközök, mint például a okosfűtés is könnyedén leleplezhetnek minket, hogy épp hol tartózkodunk

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az okoseszközök rejtett veszélyei

Tudtad? Kedvenc kütyüid titokban nyomon követhetik mozgásodat, nem is gondolnád, hogy mely eszközök adhatnak segítséget arra, hogy megfigyeljenek: a lámpák, a fejhallgatók és még a fűtés is kevéssé ismert módszerekkel is kémkedhetnek utánad.

Manapság sok eszköz csatlakozik az internethez a kényelmünk érdekében, de rossz kezekben ezekkel vissza lehet élni. A rendőrség már korábban figyelmeztetett arra, hogy a zaklatók, bántalmazó partnerek vagy hackerek hogyan használhatják fel az intelligens technológiákat az áldozatok megfigyelésére.

Íme néhány, amire figyelni kell, valamint tippek a biztonságod védelmére:

Fejhallgatók – az exek nyomon követhetnek

A vezetéknélküli fejhallgatók több szempontból is hasznosak, sokakat pedig, ha nem találjuk egy-egy alkalmazás segítségével fellelhetjük. Ez azonban azt is jelenti, hogy bárki, aki hozzáfér a fiókodhoz, bármikor pontosan megtudhatja, hol vagy.

Ez akkor is előfordulhat, ha a fülhallgatókat egy másik fiókban is regisztrálták, például, ha régen ajándékba kaptad, vagy ha használtan vetted. Több nő is megosztotta a közösségi médiában az aggodalmát, hogy ex-partnereik nyomon követhetik az AirPods-ukat. Egy bántalmazott attól tartott, hogy volt barátja nyomon követheti őt, mert ő állította be az AirPods-okat, amikor még együtt voltak.

Ha az AirPods-od egy másik személy Apple ID-jéhez van kapcsolva, akkor ő a Find My alkalmazáson keresztül megnézheti az utolsó ismert tartózkodási helyedet. Érdemes tehát ellenőrizni, hogy a tiéd az Apple ID-dhez van-e regisztrálva.

Fűtés – a zaklatók érzékelhetik, mikor vagy otthon

Az intelligens termosztátod talán nem is gondolnád, hogy megfigyelhető vagy azon keresztül. A fűtési szokásaidból következtetni lehet arra, mikor vagy otthon, és mikor nem. Például valaki, aki hozzáfér a fiókodhoz, egyszerűen megnézheti, hogy be van-e kapcsolva a fűtés, és így kiderítheti, hogy otthon vagy-e. Néhány eszköz, például a Google Nest, az okostelefonod helyadatait használja a fűtés automatikus bekapcsolásához. A Nest weboldalán megtekinthető a művelet előzményeinek története – amelyet bárki megtekinthet, ha megszerezte a bejelentkezési adataidat. Ezt kikapcsolhatod a Nest beállításaiban. Ez egyben jó alkalom arra is, hogy ellenőrizd, hogy a családtagok adatai helyesek-e, és van-e nem kívánt felhasználó a listához adva.