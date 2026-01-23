A néma tiszásokkal szemben Németh Balázs mindenről őszintén beszél
A tiszások nem beszélnek. Hallgatnak - ezt persze jó ideje tudjuk. Ahogy azt is, hogy vezérük tiltotta meg nekik, hogy bárhol is megszólaljanak. Nyíltan ki is mondta, hogy miért: agyhalottnak tartja a tiszásokat. Már a saját embereit. Ezzel szemben Németh Balázs mindenről, mindenhol őszintén, nyíltan beszél. Ezek alapján persze nem is lehet kérdéses a sikere.
A Tisza-jelöltek nem beszélnek. Nem némák, de ha bármiről kérdezik őket, mindössze annyit tudnak ismételgetni, hogy mi a pártjuk e-mail címe. Nem véletlen, az egyik vezetőjük korábban megmondta: ha beszélnének, elbukják a választást. Nem mintha bármi arra utalna, hogy nyerni fognak, a Fidesz, és maga Orbán Viktor miniszterelnök népszerűsége messze túlmutat a Tiszáén, vagy az ő slimfit miniszterelnök-jelöltjükén, a képviselő jelöltek mégis tartják, amit a főnök mond: lapítanak, hallgatnak. Ez már csak azért is teljesen érthetetlen, mert többségük teljesen ismeretlen. Szemben a Fidesz jelöltjével! Az egykori híradóst, Németh Balázst például az egész ország jól ismeri, szereti. Van miről beszélnie, és teszi is.
Hogy a tiltást Magyar Péter rendelte el, ahhoz nem férhet kétség. Erre bizonyítékok is vannak.
A történetet persze illik az elejéről kezdeni: a Tisza tele van Soros-fiókákkal. Magyar ezt természetesen hazugságnak nevezte, és mindent tagadott a nyilvánosság előtt. A hangfelvételek azonban azt mutatják, hogy Magyar is pontosan tudta, hogy Soros-ügynököket juttat Brüsszelbe.
Leírom neki magyarul... Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul [...] Mondom te tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös ***-at csináltál?
- kelt ki magából egy hangfelvételen Magyar Péter. Ekkor persze nemcsak az derült ki, hogy a Tisza tele van Soros-ügynökkel, hanem maga a tiltás ténye is. Elmondása szerint ugyanis szigorúan megtiltotta minden képviselőjének, hogy nyilatkozzon a sajtónak, de egyikük mégis ki mert állni a mikrofonok elé. Ezután nevezte Magyar párttársát agyhalottnak.
Aztán jött Tarr Zoltán elhíresült mondata: ha mindent elmondok, elbukunk.
Ezt ő maga is tudja, igaz, azóta mi is, hiszen azóta napvilágra került párjuk programja, amely szerint mindent és mindenkit megadóztatnának. Minden magyar embernek több adót kéne fizetnie, kezdve az anyákkal, a családokkal, a fiatalokkal, de még azoknak is jelentősen nőne a kiadásuk, akiknek kisállata van.
Németh Balázs őszinte, van mondanivalója az embereknek, és tesz is értük
A Fidesz, ezzel szemben azon dolgozik, hogy a családoknak több maradjon a zsebében. Szinte lehetetlen fölsorolni azt a rengeteg intézkedést, amelyeket ennek jegyében vezettek be. Valóban a teljesség igénye nélkül:
- Nők40
- 3 százalékos, államilag támogatott lakáshitel,
- gyerekek után járó adókedvezmény.
Ha ez nem lenne elég, a Tisza nyíltan kiállt amellett, hogy Ukrajnát támogatni kell. Vagyis részese annak az őrületnek, amelyet Brüsszel szeretne, 800 milliárd forintot küldeni Kijevnek. Orbán Viktor eközben minden megtesz, hogy ezt megakadályozza. Nem véletlen, hiszen ezt az őrületes összeget minden európai - így a magyarok is persze - adnák össze. Ez jelentős megszorítást jelentene minden magyar családnak, de ami ennél is súlyosabb: előbb vagy utóbb a magyaroknak is a frontra kellene menniük.
A Fidesz ad, a Tisza elvenne
Németh Balázs közel három évtizeden keresztül volt újságíró, a legmagasabb szinteken. Amit mond, tényekre alapozza. Az egyik videójában például arról beszél, hogy egy felmérésből kiderül: az emberek tudják, hogy az anyagi helyzetük akkor javulhat, ha a Fidesz marad kormányon.
Németh Balázs többször is kérdéseket küldött a Tisza jelöltjének, aki azonban ezekre nem reagált. Azután érdekes helyzet alakult ki: Németh Balázst vitára hívta a körzet DK-s jelöltje. Németh Balázs pedig a rá jellemző őszinteséggel és bátorsággal reagált:
"Tegnap a Fidesz-kongresszus után írt egy Facebook-posztot, hogy vitázzunk, de én mondtam előre, hogy bárkivel hajlandó vagyok. Politikussal egy az egyben, újságírók előtt, választók előtt, nekem teljesen mindegy, beszélgessünk Észak-Pestről. Ugye Barkóczi Balázs hívott, a DK-s, aki az elmúlt négy évben a DK-s polgármesterrel együtt tönkretette, vagy még inkább tönkretette Észak-Pestet, én meg elmondom neki, hogy hogy állítanám fejlődő pályára a kerületet. Egyre vagyok kíváncsi - mert azt szeretné, ha többen lennénk -, vajon a Müller Anna, a Tiszás-jelölt ott lesz-e, mert szerintem nem. Én szerintem rajta szájzár van, nem engedik, hogy beszéljen."
Közben Németh Balázs azt is megmutatja, hogy a Tisza hogyan működik. Nem köntörfalaz, egyszerűen fogalmaz: a tiszások hazudnak. Ennyi, ma már mind tudjuk.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre