A néma tiszásokkal szemben Németh Balázs mindenről őszintén beszél

A Tisza-jelöltek nem beszélnek. Nem némák, de ha bármiről kérdezik őket, mindössze annyit tudnak ismételgetni, hogy mi a pártjuk e-mail címe. Nem véletlen, az egyik vezetőjük korábban megmondta: ha beszélnének, elbukják a választást. Nem mintha bármi arra utalna, hogy nyerni fognak, a Fidesz, és maga Orbán Viktor miniszterelnök népszerűsége messze túlmutat a Tiszáén, vagy az ő slimfit miniszterelnök-jelöltjükén, a képviselő jelöltek mégis tartják, amit a főnök mond: lapítanak, hallgatnak. Ez már csak azért is teljesen érthetetlen, mert többségük teljesen ismeretlen. Szemben a Fidesz jelöltjével! Az egykori híradóst, Németh Balázst például az egész ország jól ismeri, szereti. Van miről beszélnie, és teszi is.

Szentkirályi Alexandra, Orbán Viktor, és Németh Balázs bátran, őszinte szemmel néznek bele a kamerába

Fotó: MW

Hogy a tiltást Magyar Péter rendelte el, ahhoz nem férhet kétség. Erre bizonyítékok is vannak.

A történetet persze illik az elejéről kezdeni: a Tisza tele van Soros-fiókákkal. Magyar ezt természetesen hazugságnak nevezte, és mindent tagadott a nyilvánosság előtt. A hangfelvételek azonban azt mutatják, hogy Magyar is pontosan tudta, hogy Soros-ügynököket juttat Brüsszelbe.

Leírom neki magyarul... Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul [...] Mondom te tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös ***-at csináltál?

- kelt ki magából egy hangfelvételen Magyar Péter. Ekkor persze nemcsak az derült ki, hogy a Tisza tele van Soros-ügynökkel, hanem maga a tiltás ténye is. Elmondása szerint ugyanis szigorúan megtiltotta minden képviselőjének, hogy nyilatkozzon a sajtónak, de egyikük mégis ki mert állni a mikrofonok elé. Ezután nevezte Magyar párttársát agyhalottnak.

Aztán jött Tarr Zoltán elhíresült mondata: ha mindent elmondok, elbukunk.

Ezt ő maga is tudja, igaz, azóta mi is, hiszen azóta napvilágra került párjuk programja, amely szerint mindent és mindenkit megadóztatnának. Minden magyar embernek több adót kéne fizetnie, kezdve az anyákkal, a családokkal, a fiatalokkal, de még azoknak is jelentősen nőne a kiadásuk, akiknek kisállata van.

Németh Balázs őszinte, van mondanivalója az embereknek, és tesz is értük

A Fidesz, ezzel szemben azon dolgozik, hogy a családoknak több maradjon a zsebében. Szinte lehetetlen fölsorolni azt a rengeteg intézkedést, amelyeket ennek jegyében vezettek be. Valóban a teljesség igénye nélkül: