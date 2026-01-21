RETRO RÁDIÓ

Sokan imádják őket, pedig ugyanúgy rágcsálók, mint az egerek – Ma van a mókusok világnapja!

A rágcsálóktól alapvetően a legtöbb ember irtózik, főleg az egerektől és a patkányoktól. Létezik azonban egy olyan rágcsáló is, amit még tenyérből is szoktak etetni. Ezt érdemes tudni a mókusokról!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.21. 06:30
ez lesz ma Benny Hill mókus

Ma van a mókusok világnapja

Január 21-e a mókusok világnapja, méghozzá 2001 óta. Ennek apropóján íme néhány érdekesség velük kapcsolatban: kevesen tudják, de a mókus nem más, mint egy fán élő, hegyes fogú rágcsáló, ami nagyon gyors. A sebessége elérheti az akár 30 km/h-t is. A mókusok az Antarktisz kivételével valamennyi kontinensen előfordulnak. Magyarországon két fajuk él: az európai mókus és a közönséges ürge. A mókusok, ha veszélyt éreznek, két lábra állnak és figyelnek, fenyő- és egyéb magvakat, mogyorót vagy gombát esznek és az állkapcsukban lévő két metszőfogat – más rágcsálókhoz hasonlóan – oldalirányban is tudja mozgatniolvasható a Wikipédián.

mókus
Január 21-e a mókusok világnapja (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Benny Hill is januári születésű

Az angol komikus, színész, humorista 1924. január 21-én született Alfred Hawthorn Hill néven. A második világháborút követően tejesemberként, eladóként, színpadi asszisztensként és amatőr színészként dolgozott. A televízióban 1949-ben debütált, 1969-ben aztán átment a Thames Television csatornához, ahol húsz éven keresztül készítette a The Benny Hill Show című humoros sorozatát.

72 éve ezen a napon indult útnak az első atomtengeralattjáró

A hajó neve Nautilus volt és 1954. január 21-én futott ki először. A nevet egyébként Mamie Eisenhower, az Egyesült Államok First Lady-je adta a hajónak, vélhetően Verne Gyula Nemo kapitány című műve alapján. Mivel nukleáris meghajtása lehetővé tette, hogy sokkal tovább maradjon víz alatt, mint a dízel-elektromos tengeralattjárók, működése első éveiben sok rekordot döntött meg ez a hajó és olyan helyekre jutott el, ahová korábban tengeralattjáró még nem.

Szent Ágnesre is sokan emlékeznek ma

Szent Ágnes a legrégebben tisztelt szentek egyike. Az írások már a IV. század utolsó harmadában említik a nevét. A fiatal leányok védőszentje, ezért a népszokások szerint ünnepén, január 21-én a lányok olyan rituálékat végeztek régen, amelyek révén – úgy tartották – meglátták a jövendőbeli férjüket. A legenda szerint egyébkén úgy lett mártír Ágnesből, hogy egy római város prefektusának fia ostromolta szerelmével, ám ő ellenállt, mondván, mennyei vőlegénye (Krisztus) már eljegyezte őt. Az ifjú apja –hallván az ügyről –, felszólította Ágnest, hogy áldozzon az isteneknek. A lány megtagadta. Ekkor meztelenre vetkőztették, úgy vitték fényes nappal a bordélyba. Ágnes testét azonban a csoda folytán hirtelen megnövő haja eltakarta a kíváncsiak szeme elől, a bordélyházban ráadásul egy angyal még fénybe is öltöztette. Egykori ostromlóját viszont, aki ide is követte, hogy erőszakot tegyen rajta, egy démon halálra sújtotta. Ekkor a leányt, mint boszorkányt meg akarták égetni, ám a lángok a hóhérokat pörkölték meg. Végül a lányt Domitianus „cirkuszában” lefejezték. Ma is ott áll a S. Agnese in Agone templom. Állítólag január 21-én temették el Rómában, azért ez a nap az Ő ünnepe.

Négy helyen lesz ma véradás Budapesten

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
  • 13:00-18:00 óra között pedig a Heim Pál Kórházban (1089. Budapest, Üllői út 86.)

Akár -22 fok is lehet ma

A koponyeg.hu szerint szerdán inkább az ország nyugati felén lesz borongós, ködös az idő, keleten nagyobb esély van a napsütésre. Folytatódik a dermesztő idő egész napos faggyal, reggel -22, -8 fok valószínű.

Interaktív épületséta lesz a Magyar Zene Házában

Különleges, eddig nem tapasztalható módon ismerhetjük meg a Magyar Zene Házát január 21-én: Tápai Dóra zenetanár egy interaktív épületséta keretein belül fog körbevezetni mindenkit a Zene Háza belső terein, miközben nemcsak a hely különleges építészetéről, de az itt elhangzott zenékről is szó esik. A séta elsősorban felnőtteknek ajánlott, hossza nagyjából 60 perc és 15 órakor kezdődik. A turnusok létszáma korlátozott, de februárban is lesz majd lehetőség a rendhagyó körbevezetésre.

 

