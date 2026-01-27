RETRO RÁDIÓ

Elképesztő felvételek: drogoztak, majd hamis rendszámmal vezettek Komáromban

Hihetetlen dolgokat találtak náluk, csúnyán lebuktak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.27. 12:22
Módosítva: 2026.01.27. 14:00
kábítószer komárom rendőrség

A férfiaknál alkalmazott kábítószerteszt pozitív lett, ezért eljárás indult velük szemben.

Január 25-én éjjel a járőrök Komáromban ellenőrizték egy külföldi rendszámú jármű magyar sofőrjét és az utasát. Kiderült, hogy eltávolították a kocsiról az eredeti magyar rendszámot. A ruházat- és a járműátvizsgálás során a vezető kistáskájából, valamint az utastérből 

két csomag kábítószergyanús növényi törmelék, három csomag kristályos anyag, üvegpipa, fém adagolókanál, fecskendő és egy digitális mérleg került elő.

A rendőrség a helyszínen megállapította, hogy a 34 éves sofőrt körözik, valamint nincs vezetői engedélye. A rendőrök előállították a két ácsi lakost a Komáromi Rendőrkapitányságra, ahol a gyorstesztjük pozitív lett AMP és MDMA hatóanyagokra – írja a rendőrség.

A komáromi nyomozók kábítószer birtoklása vétségével gyanúsították meg őket, elismerték tettüket, továbbá N. Árpád terhére egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt indítottak eljárást. Ezzel kapcsolatban a gyanúsított nem tett vallomást, őrizetbe vették. 

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy kábítószer-fogyasztás után szédülés, megnövekedett pulzusszám, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamosaknál a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat. A kábítószerek fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet.

 

