RETRO RÁDIÓ

Hiába gyönyörű a befagyott Velencei-tó, életveszélyes rálépni

Habár a Velencei-tó felszínén már összefüggő jégréteg van, életveszélyes.

Megosztás
Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.01.06. 16:45
jég életveszély

A hóval együtt sokan vártak arra is, hogy befagyjanak hazai tavaink. Épp ezért ilyenkor, a megfagyott vizet látva van, aki egyből menne is rá csúszkálni, azonban ez életveszélyes is lehet. Hiába tette meg ugyanis az elmúlt napok mínuszos, fagyos, havas időjárása azt, hogy például a Velencei-tó felszínén összefüggő jégréteg alakult ki, annak vastagsága és teherbírása még közel sem biztonságos használatra. 

Jégre lépni egyelőre akár életveszélyes is lehet hazai tavainkon
Jégre lépni egyelőre akár életveszélyes is lehet hazai tavainkon. Fotó:  Metropol

Jégre lépni egyelőre tilos: életveszélyes is lehet

Habár nem gondolnánk, a havazás a veszélyt csak felerősíti, miután a friss hó szigeteli, elfedi a repedéseket, így hamis biztonságérzetet ad. Ez miatt pedig a hatóságok tiltják jelenleg a jég használatát, hiszen a tél ereje nem tréfa

A szabályok betartása nem óvatosság, hanem életvédelem kérdése

- hívja fel a figyelmet a Köpönyeg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu