Hiába gyönyörű a befagyott Velencei-tó, életveszélyes rálépni
Habár a Velencei-tó felszínén már összefüggő jégréteg van, életveszélyes.
A hóval együtt sokan vártak arra is, hogy befagyjanak hazai tavaink. Épp ezért ilyenkor, a megfagyott vizet látva van, aki egyből menne is rá csúszkálni, azonban ez életveszélyes is lehet. Hiába tette meg ugyanis az elmúlt napok mínuszos, fagyos, havas időjárása azt, hogy például a Velencei-tó felszínén összefüggő jégréteg alakult ki, annak vastagsága és teherbírása még közel sem biztonságos használatra.
Jégre lépni egyelőre tilos: életveszélyes is lehet
Habár nem gondolnánk, a havazás a veszélyt csak felerősíti, miután a friss hó szigeteli, elfedi a repedéseket, így hamis biztonságérzetet ad. Ez miatt pedig a hatóságok tiltják jelenleg a jég használatát, hiszen a tél ereje nem tréfa.
A szabályok betartása nem óvatosság, hanem életvédelem kérdése
- hívja fel a figyelmet a Köpönyeg.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre