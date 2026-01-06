Hiába gyönyörű a befagyott Velencei-tó, életveszélyes rálépni

A hóval együtt sokan vártak arra is, hogy befagyjanak hazai tavaink. Épp ezért ilyenkor, a megfagyott vizet látva van, aki egyből menne is rá csúszkálni, azonban ez életveszélyes is lehet. Hiába tette meg ugyanis az elmúlt napok mínuszos, fagyos, havas időjárása azt, hogy például a Velencei-tó felszínén összefüggő jégréteg alakult ki, annak vastagsága és teherbírása még közel sem biztonságos használatra.

Jégre lépni egyelőre akár életveszélyes is lehet hazai tavainkon. Fotó: Metropol

Jégre lépni egyelőre tilos: életveszélyes is lehet

Habár nem gondolnánk, a havazás a veszélyt csak felerősíti, miután a friss hó szigeteli, elfedi a repedéseket, így hamis biztonságérzetet ad. Ez miatt pedig a hatóságok tiltják jelenleg a jég használatát, hiszen a tél ereje nem tréfa.

A szabályok betartása nem óvatosság, hanem életvédelem kérdése

- hívja fel a figyelmet a Köpönyeg.