Fordulatot vesz az időjárás: a hétvége hozza el a változást
A következő napokban marad a borult, ködös idő, helyenként ónos szitálással. Szombaton várható átmeneti változás, vasárnap azonban újra hidegebb időre lehet számítani.
Tartósan borult, párás, sokfelé ködös idő határozza meg a következő napokat, helyenként lehet még számítani ónos szitálásra is. A hőmérséklet többnyire fagypont körül alakul, csak délnyugaton várható enyhébb idő. A hétvége azonban fordulatot hoz az időjárásban, szombattól északkelet felől felszakadozhat a ködfelhőzet, vasárnap pedig élénk széllel hidegebb levegő érkezik, és többfelé ismét 0 fok alá eshet a hőmérséklet.
Hosszú ködös napok után a hétvége enyhe változást hoz
Csütörtökön marad a tartósan ködös, borult idő. Néhol ónos szitálás, szitálás előfordulhat. Reggel -2, délután +1 fok körüli értékeket mérhetünk, de DNy-on továbbra is enyhébb lehet az idő.
Pénteken túlnyomóan borult, párás, több helyen tartósan ködös idő várható ködszitálással, ónos ködszitálással. Reggel, és délután is fagypont körül alakul a hőmérséklet, kivéve az enyhébb baranyai térséget.
Szombaton eleinte marad a borult, párás idő, majd délutántól ÉK felől szakadozhat a ködfelhőzet. Az ÉK-i szél megélénkül. +3, +4 fok köré melegszik a levegő.
Vasárnap változóan felhős időre van kilátás, ÉK-en több, DNy-on kevesebb napsütéssel. Az élénk ÉK-i szél egyre hidegebb levegőt hozhat: délután újra 0 fok alá süllyedhet a hőmérséklet - számolt be róla a Köpönyeg.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre