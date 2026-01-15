RETRO RÁDIÓ

Fordulatot vesz az időjárás: a hétvége hozza el a változást

A következő napokban marad a borult, ködös idő, helyenként ónos szitálással. Szombaton várható átmeneti változás, vasárnap azonban újra hidegebb időre lehet számítani.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 06:00
Tartósan borult, párás, sokfelé ködös idő határozza meg a következő napokat, helyenként lehet még számítani ónos szitálásra is. A hőmérséklet többnyire fagypont körül alakul, csak délnyugaton várható enyhébb idő. A hétvége azonban fordulatot hoz az időjárásban, szombattól északkelet felől felszakadozhat a ködfelhőzet, vasárnap pedig élénk széllel hidegebb levegő érkezik, és többfelé ismét 0 fok alá eshet a hőmérséklet.

A hétvége enyhe változást ígér
A hétvége enyhe változást ígér Fotó: Pexels, illusztráció

Hosszú ködös napok után a hétvége enyhe változást hoz

Csütörtökön marad a tartósan ködös, borult idő. Néhol ónos szitálás, szitálás előfordulhat. Reggel -2, délután +1 fok körüli értékeket mérhetünk, de DNy-on továbbra is enyhébb lehet az idő.

Pénteken túlnyomóan borult, párás, több helyen tartósan ködös idő várható ködszitálással, ónos ködszitálással. Reggel, és délután is fagypont körül alakul a hőmérséklet, kivéve az enyhébb baranyai térséget.

Szombaton eleinte marad a borult, párás idő, majd délutántól ÉK felől szakadozhat a ködfelhőzet. Az ÉK-i szél megélénkül. +3, +4 fok köré melegszik a levegő.

Vasárnap változóan felhős időre van kilátás, ÉK-en több, DNy-on kevesebb napsütéssel. Az élénk ÉK-i szél egyre hidegebb levegőt hozhat: délután újra 0 fok alá süllyedhet a hőmérséklet - számolt be róla a Köpönyeg.

 

