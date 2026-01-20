Hankó Balázst elképesztő fejlesztéseket jelentett be

Győrbe érkezett kedden a „Kérdezd a minisztert!” című sorozat, melynek keretében Hankó Balázs a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégiumba látogatott. A kultúráért és innovációért felelős miniszter fontos fejlesztésekről beszélt. Elmondta, 4,2 milliárd forintból Járműipari Tudásközpont épül Győrben, a Lukács Technikumban 3,7 milliárdból új tanműhelyet alakítanak ki, mindezeken túl pedig 100 milliós eszközfejlesztésre is számíthatnak a győri lukácsos diákok. S természetesen a rendezvény címéhez hűen készséggel válaszolt a diákok kérdéseire.

Hankó Balázs készséggel válaszolt a diákok kérdéseire és komoly fejlesztéseket jelentett be (Fotó: Ripost)

Volt, akit az érdekel, hogy lett gyógyszerész? Más arra volt kíváncsi, ha most állna pályaválasztás előtt a miniszter, akkor milyen szakmát választana. Mindezeken túl szóba került a szakképzés jövője, a duális képzés, kitért a miniszter a külföldi ösztöndíjakra és a különböző képzési rangsorokra is. Hankó Balázs megjegyezte, a járműipari területen a győri Lukács-iskola országos szinten is a legjobbak közé tartozik.

Győr autóipari fellegvár, ahol a város, az egyetem és a technikumok konzorciumban erősítik a magyar autóipar fejlődését most és a jövőben is

– fogalmazott Hankó Balázs miniszter, aki a külföldi tanulmányutak, az Erasmus és a németországi tapasztalatszerzési lehetőségekre is kitért.

A szakképzés jövője, a győri fejlesztések mint előremutatóak. A cél, hogy a magyar szakképzés a világ élvonalába kerüljön. Jelenleg az Európai Unió harmadik legjobb szakképzése a miénk

– összegzett a miniszter, akinek szavait a Kisalföld idézte.