- Tóth-Szántai József: sorsdöntő választás előtt állunk
- Háborúellenes Gyűlés: hová lett Szabó Zsófi?
- Menczer Tamás: A Tisza Párt és Magyar Péter akkor is beviszi a magyar embereket a háborúba, ha ez nekik nem tetszik
- Háborúellenes Gyűlés: Pataky Attila a kör közepén állva nyitotta meg az eseményt
Háborúellenes Gyűlés: itt követheted élőben!
Ezúttal Miskolcon kerül megrendezésre a Háborúellenes Gyűlés.
A Digitális Polgári Körök szombaton ismét összegyűlnek annak érdekében, hogy a béke mellett tegyék le a voksukat. A Háborúellenes Gyűlés ezúttal Miskolcon kerül meredezésre, Orbán Viktor korábbi Facebook-bejegyzése szerint pedig 11-órakor veszi kezdetét - írja a Bors.
A HírTV ezúttal is élőben közvetíti az eseményt, amelyet itt lehet figyelemmel kísérni:
