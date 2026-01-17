Háborúellenes Gyűlés: itt követheted élőben!

A Digitális Polgári Körök szombaton ismét összegyűlnek annak érdekében, hogy a béke mellett tegyék le a voksukat. A Háborúellenes Gyűlés ezúttal Miskolcon kerül meredezésre, Orbán Viktor korábbi Facebook-bejegyzése szerint pedig 11-órakor veszi kezdetét - írja a Bors.

A HírTV ezúttal is élőben közvetíti az eseményt, amelyet itt lehet figyelemmel kísérni: