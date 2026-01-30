Itt rejtőznek a földönkívüliek? – Ígéretes bolygót fedezett fel a NASA

A tudomány egyik legnagyobb megválaszolatlan kérdése, az, hogy léteznek-e odakint földönkívüliek, és ha igen, hol rejtőznek? Most a NASA egyik felfedezése felveti azt a csábító lehetőséget, hogy mégsem vagyunk egyedül az univerzumban.

Ígéretes bolygót talált a földönkívüli élet létezésére a NASA

Képünk illusztráció/Fotó: Shutterstock/Shutterstock

Földönkívüli életnek adhat otthon a nemrég felfedezett bolygó

Az amerikai űrügynökség felfedezett egy 146 fényévnyire lévő exobolygót, amely figyelemre méltóan hasonlít a Földhöz. A HD 137010 b névre keresztelt égitest a csillaga lakható zónájának külső szélén helyezkedhet el, ami azt jelenti, hogy folyékony víz és élethez megfelelő légkör lehet a felszínén.

Azonban a bolygón élő idegeneknek jól kell alkalmazkodniuk az időjáráshoz, ugyanis meglehetősen hűvös lehet a felszínen.

Bár a Napunkhoz hasonló csillagtípusú, a HD 137010 jelű csillag hűvösebb és halványabb. Ez azt jelentheti, hogy a bolygó felszíni hőmérséklete nem magasabb, mint –68 fok. Összehasonlításképpen, a Mars átlagos felszíni hőmérséklete körülbelül –65 fok

– magyarázta a NASA.

További kutatások célpontja lesz az égitest

A NASA tudósai a Kepler Űrteleszkóp által gyűjtött adatok segítségével fedezték fel a sziklás exobolygót. Ez a felfedezés egyetlen tranzitból, az az a bolygó áthaladásából a csillaga arcán származik, amelyet a Kepler második, K2-es küldetése során észleltek.

Bár egyetlen áthaladás nem hangzik soknak, a tudósoknak ez elég volt az exobolygó keringési idejének megbecsléséhez. A bolygó árnyékának a Nap felszínén való keringési idejét követve a csapat becslése szerint a bolygó keringési ideje 10 óra, szemben a Föld 13 órájával.

Számításaik arra is utalnak, hogy valószínűleg fagypont alatt van, bár a NASA szerint fennáll annak a lehetősége, hogy a HD 137010 b mérsékelt vagy akár vizes világgá is válhat.

Csak a miénknél szén-dioxidban gazdagabb légkörre lenne szüksége

– magyarázta a csapat.

A bolygó lehetséges légkörének modellezése alapján a NASA szerint 40 százalék az esélye annak, hogy a bolygó a csillag körüli hagyományos lakható zónába esik, és 51 százalék az esélye annak, hogy a tágabb optimista lakható zónába esik.