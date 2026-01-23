Tragédiába torkollott a Facebook Marketplace találkozó: megöltek egy férfit iPhone-eladás miatt

Michael Ryan Burke-t január 18-án, vasárnap saját otthonában lőtték halálra, miközben azt hitte, hogy egy törvényes Facebook Marketplace-es iPhone eladást bonyolít le.

Az amerikai tengerészgyalogság veteránt missouri otthonában lőtték le és ölték meg, miközben az iPhone-ját próbálta eladni. Az állítólagos rablásból gyilkossággá fajuló bűncselekmény helyi idő szerint este körülbelül 20:15-kor történt, amikor a columbiai rendőrség lövésekről szóló bejelentésre reagált. A helyszínre kiérkező rendőrök a házban találtak rá a férfira, aki életveszélyes lőtt sebeket szenvedett. Azonnal kórházba szállították, ahol később belehalt sérüléseibe.

A rendőrségi dokumentum szerint a lövés után Burke-nek még sikerült felhívnia a segélyhívót, és képes volt leírást adni a hatóságoknak feltételezett támadóiról. Miközben a rendőrök és a mentők megérkezésére várt, üzenetet küldött édesanyjának és húgának.

Meg fogok halni, szeretlek titeket

- írta utolsó üzenetében.

Január 20-án, kedden a rendőrség három 18 éves fiatalt és egy kiskorú fiút tartoztatott le, és vádat emelt ellenük Burke halálával összefüggésben. Az ügyészek a három 18 éves fiatalt és a kiskorú fiút másodfokú emberöléssel, elsőfokú rablással és elsőfokú betöréssel vádolták meg. Mindannyian óvadék nélkül vannak őrizetben.

A rendőrségi nyomozás során az egyenruhások átnézték Burke telefonján található Facebook-üzeneteket, és megtalálták azt, amelyben valaki egy iPhone 15 PRO megvásárlását egyeztette vele. Az üzenetváltás során Burke megadta az egyik gyanúsítottnak a címét, majd este körülbelül 20:10-kor a gyanúsított azt válaszolta: „Itt vagyok.”

A férfi egyik régi barátja, Jerry Reifeiss, elmondta, hogy Bruke katonai hős volt, aki kitüntetett tengerészgyalogosként vett részt veszélyes küldetésekben. Nem lepte meg, hogy Burke utolsó pillanataiban édesanyjának és húgának írt - számolt be róla a Mirror.

Ez egyszerűen Ryan volt. Mindig másokat helyezett maga elé, és fontos volt számára, hogy az emberek tudják, mit érez. Nem akart úgy továbbmenni a következő életbe, hogy ne hagyjon itt olyan információkat, amelyek igazságot szolgáltathatnak, és ne tudassa mindenkivel, hogy mindig szerette őket

- mondta Jerry Reifeiss.