Szakértő figyelmezteti a szülőket, ezért kockázatos emojival kitakarni a gyermekek arcát a fényképen

Sok szülő nagyon óvatos, amikor gyermekeikről készült képeket osztanak meg a közösségi médiában. Míg vannak, akik teljesen elkerülik ezt, vagy csak zárt platformokon osztanak meg képeket, addig mások különböző technikákkal próbálják meg elrejteni a gyermekek személyazonosságát, például emojikkal takarják el az arcukat.

Szakértő fegyelmeztet az emojik használatának kockázataira Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

Miért kockázatos emojikkal kitakarni a gyermekek arcát?

Bármely kép online közzététele ma már fokozott kockázattal jár, ezért néhányan, köztük különböző hírességek, emojikat használnak gyermekeik személyazonosságának elrejtésére. Azonban ez a módszer ma már az online biztonsági szakértők figyelmét is felkeltette.

Lisa Ventura, díjnyertes kiberbiztonsági szakértő elmondta, hogy valakinek az identitásának ilyen módon való elrejtése gyakorlatilag haszontalan.

Őszintén szólva, egy emoji elhelyezése egy gyermek arcán gyakorlatilag semmilyen valódi védelmet nem nyújt. Ez a megközelítés inkább biztonsági színjáték, mint valódi biztonság

- mondta a szakértő.

Ez valójában azt a benyomást kelti, hogy valamit tesznek, de valójában nem érnek el vele sokat. De mi a pontos magyarat? Lisa Ventura ezt is megválaszolta:

A legtöbb szülő nem csak egy gondosan emoji-val védett fotót tesz közzé. Idővel több képet is megosztanak, és az összes bejegyzésből származó összesített adatok sokkal nagyobb adatvédelmi aggályokat vetnek fel, mint egy egyetlen kép.

Hozzátette, hogy bár a gyermek arca el van takarva, a szülő mégis hatalmas mennyiségű azonosítható információt oszt meg, és egy olyan egyszerű dolog, mint például egy iskolai egyenruha, megkönnyíti az emberek számára, hogy információkat szerezzenek róluk, mivel ezek együtt egy profilt alkotnak.

Minden feltöltött fotó az arcfelismerő algoritmusokat edzi és reklámprofilokat hoz létre

- folytatta a szakértő.

És bár a fő aggodalom az lehet, hogy valaki eltávolíthatja az emojit a képről, Lisa Ventura szerint ez nem lehetséges:

Sok a pánikkeltés azzal kapcsolatban, hogy a mesterséges intelligencia képes varázslatos módon rekonstruálni az arcokat az emojival borított fotókból.

Mit lehet tehát tenni, hogy megvédjük a gyermekek online magánéletét? A kegyetlen valóság az, hogy az egyetlen biztos módja ennek az, ha nem osztunk meg semmilyen tartalmat a gyermekekről nyilvános platformokon, vagy legalábbis gondoljuk át, mit osztunk meg nyugodtan az interneten - számolt be róla az Unilad.