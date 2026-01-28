RETRO RÁDIÓ

139 éve kezdődött el Párizs legnagyobb botránya – így született meg az Eiffel-torony

A Párizs jelképévé vált építmény nem mindennapi történetét hoztuk el. Kezdetben az Eiffel-torony ellen sokan tiltakoztak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 18:00
eiffel-torony évforduló nosztalgia

1887. január 28-án csaptak fel az első kalapácsütések Párizs szívében, hogy megépülhessen az Eiffel-torony, amely ma a szerelem városának legismertebb jelképe. Pedig akkoriban sokan inkább szégyenfoltnak tartották, mint csodának.

2024. Az Eiffel-torony éjszakai fényekben tündököl. Metropol
A kivilágított Eiffel-torony 2024-ből Fotó: Metropol

Az Eiffel-torony az 1889-es világkiállításra készült, amellyel a francia forradalom 100. évfordulóját ünnepelték. A cél egyértelmű volt: olyat alkotni, amit addig még nem látott a világ. Gustave Eiffel mérnök remekműve minden addigi építményt felülmúlt magasságban és merészségben is. Csakhogy Párizs elitje kiborult. Írók, festők, művészek nyílt levelekben tiltakoztak a „vasból készült szörnyeteg” ellen, amely szerintük elcsúfítja a várost. Volt, aki kéményhez, más egy hatalmas gyárépülethez hasonlította. A botrány akkora volt, hogy sokan biztosra vették, hogy a tornyot a világkiállítás után lebontják. 

Miért úszta meg a lebontást az Eiffel-torony?

Érdekesség, hogy az Eiffel-tornyot eredetileg valóban csak ideiglenesnek szánták, de az mentette meg, hogy hamar kiderült, kiválóan alkalmas rádió- és később televíziós adásokhoz. Így lett a gyűlölt vasóriásból nemzeti kincs. Ma már nehéz elképzelni Párizst nélküle. A város jelképévé vált Eiffel-torony rengeteg turistát vonz.

Construction of the Eiffel Tower. Paris, July, 188
Az Eiffel-toronyot két év alatt építették meg Fotó: Roger Viollet /  GettyImages

Nézd meg hogyan építették fel az Eiffel-tornyot! Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig:

Évtizedek alatt sem veszített pompájából az Eiffel-torony

fotóma, 08:10Fotók: Fortepan, GettyImages

 

