„Éreztük a hömpölygő víz erejét” – Emlékek őre a Duna: 45 évnyi titokra derült fény

Sosem gondolta volna Papp Péter, hogy a Duna képes lesz meglepetést okozni neki. Pedig így volt! A folyó egy 45 évvel ezelőtti, kedvenc gyermekkori helyszínét hosszú időre elrejtette előle. Csak az emlékeiben volt meg, ahogy sokan másoknak is. Nemrég viszont a hömpölygő víz újra felfedte neki!

A Duna alacsony vízállása egy meglepetést is hozott Budapesten Fotó: Papp Péter

Milyen volt a Duna vízállása?

Ahogy a Balaton téli, befagyott látványa, úgy a Duna vízállása is tartogatott meglepetéseket az embereknek. A folyó sok titkot rejt a hullámok alatt, amiket már régóta nem tárt fel. Például egy „ingyenfürdőt” az angyalföldi ágánál, amiről a mostani felnőtteknek gyerekkoruk legszebb emlékei jutnak eszébe. Péter is így van ezzel, és január végén rámosolygott a szerencse – vagy a Duna vize kacsintott vissza rá….

Na, az öreg Duna most megint alacsony

– szól a népi mondás, ami most különösen igaz. A Duna vízállása januárban rendkívül alacsony Budapesten, az utóbbi napokban 94-96 centiméter körüli az értéke. Nemcsoda, hogy Angyalföldön előbukkant egy régi, gyermekkori helyszín, amely sokakban az 1980-as évek retró érzését hozta elő.

„Lelkileg újra megfiatalodtam”

Így volt ezzel Péter is, aki a napokban épp az Árpád híd pesti hídfőjénél, a Dagály Termálfürdő, Strandfürdő és Uszoda közelében sétált. Nem sejtette, hogy a hideg időjárás, a borús idő ellenére mosolyogni fog, és gyermeki lelkesedése lesz. Pedig így volt!

Egy olyan, téglával épített kocka alakú terület – a Dagály régi kifolyója volt előtte a Duna-parton, amit a víz rendre eltakart, ám most annyira visszahúzódott, hogy újra láthatta – 45 évvel ezelőtti emlékeket „mosott elő” neki a víz. Azonnal telefont ragadt, és megörökítette a ritka pillanatot.

„A ’80-as években angyalföldi gyerekként az iskola után a barátaimmal az időnket a Duna-parton töltöttük. Ez a hely volt a gyermekkorunk játszótere. A gyógyvizet anno ezen a részen vezették ki, sokat fürdőztek benne a gyerekek. Ingyenfürdő volt, de azóta új helyen folyik ki a gyógyvíz” – mesélte a Metropolnak a férfi, aki szép gyermekkori emlékeket őriz 45 évvel ezelőttről.