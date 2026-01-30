„Éreztük a hömpölygő víz erejét” – Emlékek őre a Duna: 45 évnyi titokra derült fény
Gyermekkacaj, csobbanás és izgatottság. A Duna olyan, csaknem 50 éves emlékeket őriz, amelyről régóta azt hitték a budapestiek, talán sosem láthatják viszont. A folyó most megtréfálta őket... Ezt látnod kell!
Sosem gondolta volna Papp Péter, hogy a Duna képes lesz meglepetést okozni neki. Pedig így volt! A folyó egy 45 évvel ezelőtti, kedvenc gyermekkori helyszínét hosszú időre elrejtette előle. Csak az emlékeiben volt meg, ahogy sokan másoknak is. Nemrég viszont a hömpölygő víz újra felfedte neki!
Milyen volt a Duna vízállása?
Ahogy a Balaton téli, befagyott látványa, úgy a Duna vízállása is tartogatott meglepetéseket az embereknek. A folyó sok titkot rejt a hullámok alatt, amiket már régóta nem tárt fel. Például egy „ingyenfürdőt” az angyalföldi ágánál, amiről a mostani felnőtteknek gyerekkoruk legszebb emlékei jutnak eszébe. Péter is így van ezzel, és január végén rámosolygott a szerencse – vagy a Duna vize kacsintott vissza rá….
Na, az öreg Duna most megint alacsony
– szól a népi mondás, ami most különösen igaz. A Duna vízállása januárban rendkívül alacsony Budapesten, az utóbbi napokban 94-96 centiméter körüli az értéke. Nemcsoda, hogy Angyalföldön előbukkant egy régi, gyermekkori helyszín, amely sokakban az 1980-as évek retró érzését hozta elő.
„Lelkileg újra megfiatalodtam”
Így volt ezzel Péter is, aki a napokban épp az Árpád híd pesti hídfőjénél, a Dagály Termálfürdő, Strandfürdő és Uszoda közelében sétált. Nem sejtette, hogy a hideg időjárás, a borús idő ellenére mosolyogni fog, és gyermeki lelkesedése lesz. Pedig így volt!
Egy olyan, téglával épített kocka alakú terület – a Dagály régi kifolyója volt előtte a Duna-parton, amit a víz rendre eltakart, ám most annyira visszahúzódott, hogy újra láthatta – 45 évvel ezelőtti emlékeket „mosott elő” neki a víz. Azonnal telefont ragadt, és megörökítette a ritka pillanatot.
„A ’80-as években angyalföldi gyerekként az iskola után a barátaimmal az időnket a Duna-parton töltöttük. Ez a hely volt a gyermekkorunk játszótere. A gyógyvizet anno ezen a részen vezették ki, sokat fürdőztek benne a gyerekek. Ingyenfürdő volt, de azóta új helyen folyik ki a gyógyvíz” – mesélte a Metropolnak a férfi, aki szép gyermekkori emlékeket őriz 45 évvel ezelőttről.
Emlékszem, néztük az agyaggalamb lövészetet a Dunánál, szedegettük a töltényhüvelyeket, örültünk, ha egy ép agyagtányért találtunk. Ennél a kivezetésénél a horgászokat figyeltük, lestük a fürdő szép lányvendégeit. És a fürdés! A kiömlőnél beleálltunk a zubogó, meleg vízáradatba, éreztük a hömpölygő víz erejét. Jó volt újra ezek nyomát látni. Gyereknek képzeltem magam, lelkileg újra megfiatalodtam
– zárta szavait mosolyogva.
A Duna sajnos nemcsak kellemes meglepetéseket tartogat, hanem veszélyes helyzeteket is teremt.
