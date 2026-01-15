Közúti ellenőrzésből drogfogás: három férfit állítottak elő Balatonfüreden

A balatonfüredi járőrök január 10-én hajnalban állítottak meg egy autót, majd ellenőrizték annak vezetőjét, illetve két utastársát. Az intézkedés során a sofőr ruházatában 20 gramm kábítószergyanús fehér port találtak a rendőrök. A férfi erről úgy nyilatkozott, hogy a talált por speed, és fogyasztott is a drogból.

Drogfogás Balatonfüreden Fotó: freepik.com / Illusztráció

Drogot találtak a sofőrnél a közúti ellenőrzés során

A rendőrök ezután a kocsiban utazó másik két férfit is előállították, majd drogtesztet végeztek mindhármuknál, az eredmény pedig pozitív lett. A közúti ellenőrzés után a rendőrök a tartózkodási címeiken tartottak kutatást, amely során a 25 éves balatonfüredi férfi esetében felmerült kábítószer-kereskedelem gyanúja is. A házkutatás során további 100 gramm droggyanús anyagokat, amfetamin-származékokat találtak nála, a rendőrök ezeket le is foglalták.

A 25 éves balatonfüredi férfit, őrizetbe vétele mellett, a nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Az elkövető 24 éves túrkevei és 25 éves berhidai társa ellen pedig kábítószer birtoklása miatt indult eljárás - számolt be róla a Police.hu.