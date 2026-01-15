RETRO RÁDIÓ

Közúti ellenőrzésből drogfogás: három férfit állítottak elő Balatonfüreden

Egyikőjüket kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják. Egy egyszerű közúti ellenőrzésnek indult, végül drogfogás lett belőle.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 18:45
közúti ellenőrzés balatonfüredi kábítószer rendőr

A balatonfüredi járőrök január 10-én hajnalban állítottak meg egy autót, majd ellenőrizték annak vezetőjét, illetve két utastársát. Az intézkedés során a sofőr ruházatában 20 gramm kábítószergyanús fehér port találtak a rendőrök. A férfi erről úgy nyilatkozott, hogy a talált por speed, és fogyasztott is a drogból.

Drogfogás Balatonfüreden
Drogfogás Balatonfüreden Fotó: freepik.com / Illusztráció

Drogot találtak a sofőrnél a közúti ellenőrzés során

A rendőrök ezután a kocsiban utazó másik két férfit is előállították, majd drogtesztet végeztek mindhármuknál, az eredmény pedig pozitív lett. A közúti ellenőrzés után a rendőrök a tartózkodási címeiken tartottak kutatást, amely során a 25 éves balatonfüredi férfi esetében felmerült  kábítószer-kereskedelem gyanúja is. A házkutatás során további 100 gramm droggyanús anyagokat, amfetamin-származékokat találtak nála, a rendőrök ezeket le is foglalták.

A 25 éves balatonfüredi férfit, őrizetbe vétele mellett, a nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Az elkövető 24 éves túrkevei és 25 éves berhidai társa ellen pedig kábítószer birtoklása miatt indult eljárás - számolt be róla a Police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
