Élő bogarak evésére függött rá egy férfi: elárulta, miért nem tud velük leállni

Szokatlan étrend rabja lett egy férfi. Elmondása szerint élvezetet lel abban, hogy nap mint nap élő bogarakat ehet, és nem tud leállni bizarr függőségével.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 12:00
bogár függőség étrend

Nem hétköznapi függőség alakult ki egy férfinél, akinek étrendjének már szerves részét képezik az élő bogarak. Elmondása szerint meglehetősen élvezi, ahogy csiklandozzák a torkát az állatok, miközben rágja őket, így nem tud betelni velük.

Bizarr függőség: bogarakat eszik a férfi.
Bogarakat eszik egy férfi: függősége veszélyes, őt ez mégsem zavarja (Képünk illusztráció)  Fotó: Unsplash

Függősége miatt már az orvosok is figyelmeztették a férfit

Carlos rabja lett a bogarak evésének, és elmondása szerint kedvencei közé tartoznak a lisztkukacok. Azonban bizarr függőségének meg van az ára, ugyanis rengeteg ismerőse elidegenedett tőle. A férfi elárulta, hogy orvosai már többször is figyelmeztették, de egyszerűen nem tud velük betelni.

Egyszerűen csodálatosak. Úgy néznek ki, mint a tészta. Nem igazán küzdenek annyira, mint más rovarok

- mondta a My Strange Addiction (Örjítő szenvedélyek) című műsorban Carlos, akinek a kedvencei a lisztkukacok, mert a vajas pattogatott kukoricára hasonlít ízük.

A férfi hozzátette, hogy néhány más rovar, amit szeret, gyakran megcsípi, de a reakciójukat a móka részének tekinti.

Szokatlan függőségét azzal magyarázta, hogy meglehetősen szereti azt az érzést, amikor megeszi őket.

Valahogy élvezem azt a kis rajzást a számban... Imádom, ahogy csiklandozza a torkomat. Van benne egyfajta földes, vajas, bársonyos íz, mint a francia sajtoknál.

Carlos számára az egészben a legértékesebb rész az, amikor a bogarak szájában mozgolódnak.

Ezt semmilyen más ételből nem kapod meg, garantálom. Talán egy polipból, ha szerencséd van.

Carlos más ételeket is eszik, de az egészségügyi kockázatok ellenére a rovarokat részesíti előnyben. A szakértők már többször is figyelmeztették, hogy aktív parazitafertőzésekkel szennyezi testét, de ő ennek veszélyeivel nem törődik.

A bogarak fogyasztása sokkal elterjedtebb, mint a legtöbb ember gondolná

Bizarr szokásával nincs egyedül Carlos. A becslések szerint több mint kétmilliárd ember eszik naponta rovarokat, sőt, sok kultúrának már évszázadok óta a mindennapi étrendjük részét képezi - Daily Mail.

