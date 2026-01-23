Hatalmas áttörés! Kutatók felfedezhették, hogyan lehet újranöveszteni a porcot

Hatalmas áttörés az ízületi gyulladás kezelésében: a tudósok felfedezték, hogyan lehet újranöveszteni a porcot. Egy jelentős klinikai ígérettel rendelkező gyógyszer segíthet emberek millióin – közölte a DailyMail.

A kutatók rendkívüli áttörést értek el: Nem lesz szükség többé izületi protézisre

Forrás: unsplash (illusztráció!)

Az áttörés során a kutatók felfedezhették, hogyan lehet újranöveszteni a porcot

Élethosszig tartó betegségek, fájdalmas ízületek. Az ízületi gyulladás elleni védelem egy lépéssel közelebb került a megoldáshoz, miután a tudósok hatalmas felfedezést tettek. Rájöttek, hogyan lehet gátolni egy, az öregedéssel összefüggő kulcsfontosságú fehérjét.

Az ízületi gyulladás egyre gyakrabban előforduló betegség, amely fájdalmat és gyulladást okoz az ízületekben.

Az Egyesült Királyságban emberek millióit érintik a kellemetlen tünetek, de itthon is egyre növekvő számokban jelentkezik a betegség. Young G Bécit is sok ízületi gyulladással diagnosztizálták.

Jelenleg a betegségre nincs gyógymód, csak kezelni tudják és féken tartani a tünetek romlását.

Azonban most a Stanford Egyetem kutatói egy új gyógyszert fejlesztettek ki, amely képes lehet visszafordítani az életkorral járó porckopást, és megelőzni a térdízületi gyulladás kialakulását sérülés után.

A gyógyszert közvetlenül az érintett ízületbe kell befecskendezni, ezáltal beindítja a porc regenerálódását, ami a jövőben olyan terápiákhoz vezethet, amelyek kiválthatják az ízületi műtéteket.

Helen Blau professzor így nyilatkozott:

Ez egy új módja a felnőtt szövetek regenerálásának és jelentős klinikai ígéretet hordoz az öregedés vagy sérülés okozta ízületi gyulladás kezelésében

Ez egy hatalmas felfedezés, hiszen eddig nem létezett olyan gyógyszer, amely közvetlenül a porckopás okát kezelné.

Ez a gerozim-gátló azonban a porc olyan mértékű regenerációját idézi elő, amely messze meghaladja mindazt, amit bármely más gyógyszer hatására eddig tapasztaltak

A vizsgálat során a kutatók azonosítottak egy 15-PGDH nevű fehérjét , ami természetes módon van jelen a szervezetben. Jelenléte az életkor előrehaladtával növekszik, és összefüggésbe hozták a szövetek működésének fokozatos romlásával.

, ami természetes módon van jelen a szervezetben. Jelenléte az életkor előrehaladtával növekszik, és összefüggésbe hozták a szövetek működésének fokozatos romlásával. Egérkísérletekben a fehérje magasabb szintjét az izomerő életkorral járó csökkenésével hozták kapcsolatba .

. A kutatók szerint az enzim gátlása sikeresen növelte az idősebb állatok izomtömegét és állóképességét. Ezzel szemben, amikor fiatal egereket arra kényszerítettek, hogy több ilyen fehérjét termeljenek, izomsorvadás alakult ki.

A kutatók azonban megállapították, hogy a fehérje blokkolása porc-regenerációhoz vezetett idős egerekben.

A kutatócsoport az egereket a hasüregbe, majd közvetlenül a térdízületbe is beadott fehérjegátlóval kezelte. Mindkét esetben azt figyelték meg, hogy az életkor miatt elvékonyodott porc megvastagodott.