Nyitrai Zsolt egy percben összegzett: erre számíthatnak a nyugdíjasok a Fidesztől, illetve a Tiszától
A miniszterelnök főtanácsadója érzékeltette, mekkora a különbség.
A nyugdíjasok a Tisza Párttól nyugdíjadóra és nyugdíjcsökkentésre számíthatnak, amely minimum 30 ezer forintos kiadást jelentene minden egyes nyugdíjasnak havonta – jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap Facebook-oldalán megjelent rövid videójában. Nyitrai Zsolt hozzátette, a Tisza Brüsszel kérésének megfelelve leválna az olcsó energiáról, ezzel emelkednének a rezsidíjak, valamint a nyugdíjasoknak is 18 ezer forint adót kellene fizetniük a kutyák és a macskák után.
Ezzel szemben a Fidesz – hívta fel a figyelmet a politikus – visszaállította a 13. havi nyugdíjat, bevezeti a 14. havi nyugdíjat, valamint elindította a Gondosóra programot, folytatja a Nők 40 programot és megvédte Európa legalacsonyabb rezsidíjait.
Nézd meg Nyitrai Zsolt videóját!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre