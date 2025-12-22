RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt egy percben összegzett: erre számíthatnak a nyugdíjasok a Fidesztől, illetve a Tiszától

A miniszterelnök főtanácsadója érzékeltette, mekkora a különbség.


2025.12.22. 11:34
Nyitrai Zsolt Tisza Párt nyugdíjas Fidesz

A nyugdíjasok a Tisza Párttól nyugdíjadóra és nyugdíjcsökkentésre számíthatnak, amely minimum 30 ezer forintos kiadást jelentene minden egyes nyugdíjasnak havonta – jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap Facebook-oldalán megjelent rövid videójában. Nyitrai Zsolt hozzátette, a Tisza Brüsszel kérésének megfelelve leválna az olcsó energiáról, ezzel emelkednének a rezsidíjak, valamint a nyugdíjasoknak is 18 ezer forint adót kellene fizetniük a kutyák és a macskák után.

nyitrai zsolt
Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt

Ezzel szemben a Fidesz – hívta fel a figyelmet a politikus – visszaállította a 13. havi nyugdíjat, bevezeti a 14. havi nyugdíjat, valamint elindította a Gondosóra programot, folytatja a Nők 40 programot és megvédte Európa legalacsonyabb rezsidíjait.

Nézd meg Nyitrai Zsolt videóját!

 

