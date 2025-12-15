RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt bejelentette: Elindult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör

A közösségi oldalán tudatta az örömteli hírt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 16:05
Elindult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör!

- jelentette be Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalán közzétett posztjában.

Nyitrai Zsolt Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt

A miniszterelnök főtanácsadója a bejegyzésében kifejtette: a Magyar Parlamenti Imacsoport DPK egy olyan kezdeményezés, amely azért jött létre, hogy erősítse a nemzeti keresztény értékeket és óvja a zsidó-keresztény kultúrát.

„Hiszünk benne, hogy a hitre épített ország kősziklaként áll, és az imának ereje van: megtartja hazánkat, közösségeinket és Jézus Krisztus helyét a nemzet szívében” - írja Nyitrai Zsolt, akinek a posztjából kiderül, hogy Magyar Parlamenti Imacsoport DPK alapító, valamint az is, hogyan lehet ehhez a Digitális Polgári körhöz csatlakozni.

 

