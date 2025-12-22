Kibukott a nő a férjére: „Elegem van abból, hogy hazajövök, és ő panaszkodik”

Egy nő egy közösségimédia-bejegyzésben fakadt ki munkanélküli férjére, aki folyamatosan panaszkodik rá, mert a nő munkarendje kényelmetlen számára. Ultimátumot adott neki, vagy felmond és keres másik állást vagy ne vegyen tudomást róla.

Munkanélküli férje azt akarja, mondjon fel

A nő a Mumsnet nevezetű közösségi oldal „Am I Being Unreasonable?” fórumán osztotta meg történetét. Taglalta, hogy férj jelenleg egészségügyi okokból nem tud dolgozni és ő neki addig részmunkaidős állása van. Jelenlegi időbeosztásuk szerint a férje hetente néhány nap iskolába viszi a gyerekeiket, majd hétvégén vigyáz rájuk.

A posztoló szerint férje panaszkodik emiatt, mert azt szeretné, ha akkor dolgozna, mikor a gyerekek iskolában vannak és hétvégén ne kelljen bemenni.

Elegem van abból, hogy hazajövök, és ő panaszkodik, hogy neki kell gondoskodnia a saját gyerekeiről. A héten egyszer viszi őket iskolába, és egyszer hozza őket haza. A nap többi részében azt csinál, amit akar

A nő elmondta, hogy érezze inkább szerencsésnek magát, hogy ezt az időt a gyerekeivel töltheti.

Az észszerűtlen, hogy elvárom a férjemtől, hogy vigyázzon a gyerekeinkre, amíg én dolgozom? Ha a legtöbben egyetértenek vele keresek egy másik munkát, ami jobban illik a családunkhoz

A hozzászólók nagy része gyorsan közölte a posztolóval, hogy nem nagy elvárás a férjétől, hogy méltányos mértékben járuljon hozzá a családi teherviseléshez.

„Ha egész nap otthon van, akkor igen, el kell vinnie és el kell hoznia a gyerekeket, és gondoskodnia kell a saját gyerekeiről” – válaszolták.

Valaki azt írta, hogy ha nem dolgozik és nem foglalkozik a gyerekeivel, sem akkor mi értelme, hogy ott van? Más megjegyezte, hogy ennyivel hozzájárulhatna, mivel más dolga nincs és a házimunkába sem segít. Összességében a hozzászólások írói bíztatták és az anyuka mellett álltak.