Latorcai Csaba: eltűnt csomagok és elérhetetlen ügyfélszolgálat, fogyasztóvédelmi vizsgálat indul magyar csomagküldő szolgálatoknál

Az elmúlt hetekben a magyar emberek ezrei jelezték, hogy a karácsonyi időszakban megrendelt csomagjaik nem érkeztek meg, eltűntek, vagy indokolatlanul késedelmesen kézbesítik őket - közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) kedden az MTI-vel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 13:36
Olyan sok a panasz, hogy a károsultak számára külön Facebook-csoport is alakult, amelyhez már több tízezren csatlakoztak - közölték.

Illusztráció / Fotó: unsplash

A beérkezett visszajelzések alapján a leggyakoribb problémák közé tartozik a csomagok kézbesítésének elmaradása, elveszett küldemények, működésképtelen csomagautomaták, valamint az ügyfélszolgálat elérhetetlensége, vagy az együttműködés hiánya. A fogyasztók jelentős része arról számolt be, hogy panaszaikra sem telefonon, sem írásban nem kaptak érdemi választ - írták a közleményben.

Hangsúlyozták, nem a kézbesítési probléma a legsúlyosabb körülmény, hanem az, hogy az érintett fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat. A kialakult helyzet miatt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül. Latorcai Csaba álláspontja szerint ez a gyakorlat magyar családok ezreit károsítja meg, és elfogadhatatlan olyan szolgáltató részéről, amely jelentős piaci szereplőként tömegesen szolgálja ki a hazai fogyasztókat.

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a kézbesítési és ügyfélszolgálati gyakorlat megfelel-e a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, valamint hogy az érintett fogyasztók milyen módon és mértékben jogosultak kártalanításra - írták a közleményben.

A fogyasztók jogainak védelme kiemelt jelentőségű. Kiváltképpen nem nézhető tétlenül, hogy néhány piaci szereplő tízmilliárdokat keres a gyermekek karácsonyán - szögezték le. A történtek alapos kivizsgálása ezért elengedhetetlen annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő - tájékoztatott a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

