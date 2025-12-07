„A háború veszélye sokkal komolyabb, mint azt sokan gondolnák” – Szalay-Bobrovniczky Kristóf a háborúellenes gyűlésen

A kecskeméti háborúellenes gyűlés azért is hozott össze ilyen jelentős tömeget, mert a békepártiság melletti kiálláshoz egy erős, összetartó közösségnek ad teret ez a rendezvénysorozat. A magyar nép a mai napig hordozza a háborús emlékezet súlyos terheit, ezért is érzik ilyen sokan szükségét, hogy az európai háborús pszichózis ellen kiálljanak. Az üzenet aktualitása és fontossága miatt jó eséllyel a további háborúellenes gyűléseken is hasonló jelenléttel számolhatunk majd.

„Most tenni kell azért, hogy ez a háború ne jöjjön létre” – ez a háborúellenes gyűlés egyik legfontosabb üzenete. Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook oldala

A háborúellenes gyűlés egy lehetőség az összefogásra, az erőre és a közösségre

Kecskeméten a tömegben a békepárti magyarokkal politikusok, médiaszemélyiségek és közszereplők vegyültek. Egy befogadó, összetartó közösséget formáltak, ez pedig egy komoly üzenet szellemében történt. Mindeközben Európa Ukrajna 2029-re tervezett gyorsított uniós csatlakozása után 2030-ban már felkészülne az Oroszország elleni háborúra. Ez egy olyan elképzelés, ami ellen a magyaroknak ki kell állnia.

A háború veszélye sokkal komolyabb, mint azt sokan gondolnák. Európa, annak ellenére, hogy a XX. század olyan volt, amilyen, háborús terveket sző. Lehet, hogy időben és generációs szinten messze vannak a háborútól, de minket, magyarokat, rettenetesen súlyosan érintett ez, és ezt mi mind hordozzuk magunkban. Most tenni kell azért, hogy ez a háború ne jöjjön létre. Ne sodródjunk bele az orosz–ukrán háborúba, és amiről Európa folyamatosan beszél, hogy ha ez majd le is zárul békével, akkor majd Oroszországgal szemben egy háborút kell vívni legkésőbb 2030-ban. Ezt állítsuk meg, de mindenképpen. Maradjunk ki magyarok belőle!

– nyilatkozta lapunknak Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Hangsúlyozta, hogy ehhez a kiálláshoz erőre, összefogásra és közösségre van szükség. Ez a háborúellenes gyűlés pedig remek lehetőségnek bizonyult mindehhez.