„A legboldogabb napom horrorrá változott” – szülése utáni időkről vallott az édesanya

Egy édesanya életének legboldogabb napja hamar pokollá változott, miután kis híján meghalt szülése után.

Majdnem meghalt a szülés után az édesanya Fotó: freepik.com

Majdnem meghalt a szülés után az édesanya

Ellie Marples azt mondta, hogy a szülés után a megfigyelőbe vitték, mert rosszul érezte magát. Újszülött kisfia szoptatása közben kezdte el ezt érezni és szédült is.

A 32 éves nő elmondása szerint ezek után vért kezdett el hányni, így az orvosok a következő három hétre mesterséges kómába helyezték. A vizsgálatok kimutatták, hogy Ellie szervelégtelenségben szenved és szepszise lett, miután magzatembóliát állapítottak meg nála.

A magzatvíz bekerült az anya véráramába, amibe akár bele is halhatott volna. A vastagbelének a 80 százalékát kiműtötték, majd a méhét is eltávolították a súlyos szepszis miatt. A nőnek bár az életmentő műtét miatt nem lehet több gyermeke, de szerencsés, hogy él.

„Ez lett volna életem egyik legboldogabb napja, de rémálommá vált. Körülbelül 22 órán át vajúdtam. Végül, amikor megkaptam (az epidurális érzéstelenítést), már 10 cm-re tágultam, és nyomtam, de ő nem jött” – idézi az édesanya szavait a Mirror.

Ellie-t a műtét idejére elszállították, de csakhamar visszatérhetett a sheffieldi Jessop Kórházba – ahol szült – majd 2024. november 12-én hazatérhetett.

Az elmúlt hetekben már nem voltam kórházban, most inkább a dolgok mentális oldalával foglalkozom, mint a fizikaival. Nincs igazán időd a dolgok mentális oldalára gondolni, amikor a fizikaival foglalkozol, különösen, ha két kisgyereked van.

Ellie nagyon aggódott, hogy a megpróbáltatások miatt nem fog tudni kötődni újszülött fiához, de szerencsére ezzel nem volt probléma és azt mondja, most már mindannyian a megfelelő helyen vannak.