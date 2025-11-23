RETRO RÁDIÓ

Már nincs sok idő hátra – 30 napja maradt Karácsony Gergelynek, hogy elkerülje a botrányt

A Metropol olvasói ezen a héten sem unatkoztak. Ahogy mindig, most is számos cikket közöltünk a hét során, melyek közül a bulinegyedben elszabadult bulizó turisták és egy magyar bűnözőpáros hihetetlen szökése került bele a top 5 legolvasottabb cikkek közé. Mutatjuk, miről is van szó pontosan!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23.
Módosítva: 2025.11.23.
Top 5 olvasói cikk balhézik botrány Karácsony Gergely

Az elmúlt napokban igencsak felpörögtek az események. Ezen a héten hemzsegtünk a politikai botrányoktól: a bulinegyed elképesztő állapotától egészen egy hollywoodi filmbe illő magyar bűnöző szerelmespár bukásáig, minden volt. Nem véletlen, hogy ezek a történetek érdekelték leginkább a Metropol olvasóit. Most mutatjuk, melyik öt témára kattintottak rá a legtöbben!

TOP 5
Top 5. Hamis vízumokkal tűnt el a hatóságok szeme elől a bűnözőpáros / Fotó: 123RF

16 álnevet használt a magyar bűnözőpáros Új-Zélandon

Ez a történet egy magyar párosról szól, akik évekig megtévesztették a hatóságokat. A pár még 2011-ben tűnt el Magyarországról, majd álnevek és hamis vízumok segítségével éltek Új-Zélandon – egészen mostanáig. A helyi rendőrök végül lekapcsolták őket, így véget ért a szövevényes bujkálásuk, amely akár egy film forgatókönyve is lehetne. 

A magyar villanyszerelő és a párja 2011-ben lépett le Magyarországról. Az új-zélandi hatóságoknak azt hazudták, hogy a maffia elől menekülnek

– taglaljuk a részleteket a cikkben, amelyet az ajánlóra kattintva tudsz elolvasni.

TOP 4
Top 4: Kültéri kamerafelvétel leplezte le a férfit: letolt nadrággal szórakozott a kukáknál / Fotó: Beküldött fotó

Vizeletszag, meztelen turisták és tombolás

A hetedik kerület lakói szerint egyszerűen tarthatatlan, ami a Király utcában történik. Vizelet, fekália, szemét mindenhol, megvadult turisták, balhék nappal és éjszaka – sőt volt, aki a meztelen fenekét mutogatta az utcán. A Niedermüller Péter vezette kerületben a helyiek szerint elszabadult a pokol, és sokan már alig mernek kimenni az utcára. A fotók pedig olyanok, mintha egy másik földrészen készültek volna…

Nézd meg a teljes cikket!

TOP 3
Top 3: Már gyermekkora óta hegedül a híres népzenész – Fotó: Beküldött fotó

„Egyszer csak vége lesz…” – sztrókot kapott a népszerű hegedűművész

Draskóczy Lídia, a Tázló és a HolddalaNap elismert hegedűse egy pillanat alatt omlott össze, amikor januárban sztrókot kapott. A művész őszintén beszélt a felépülésről, az újrakezdésről és arról, hogyan talált vissza a hangszeréhez. Lídiának a pörgős mindennapok után újra kellett tanulnia a játékot, a mozdulatokat, és közben azt mondja, közelebb került Istenhez is.

1994-ben jutottam ki először a Bákó környéki falvakba. Olyan remek zenészekkel találkoztam, akik az utolsó nemzedéke voltak az élő moldvai csángó népzenének

– mondja Lídia, aki gyermekkora óta a népzene szerelmese.

TOP 2
Top 2: Karácsony Gergely és kollégái akadályozzák a fővárosi cégek átvilágítását – Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

„Hol a budapestiek pénze?” – így akadályozza Karácsony Gergely a nagy cégek átvilágítását

Domokos László, az ÁSZ volt elnöke állítja: a főváros vezetése mindent megtesz, hogy a szakértők ne férjenek hozzá a legfontosabb dokumentumokhoz. 

A Városháza üzleti titokra hivatkozik, és állítólag fizikailag is akadályozta a betekintést több cég anyagába. A Fidesz-frakció által kezdeményezett átvilágítás így falakba ütközött, a botrány pedig egyre csak dagad. Nem csoda, hogy rengetegen voltak kíváncsiak, mi folyik a háttérben. Nézd meg a teljes cikket

TOP 1
Top 1: Karácsony Gergely csak terel, de nem lesz több haladék – Fotó: Mediaworks/Metropol

Ketyeg az óra: 30 napja maradt Karácsony Gergelynek, hogy elkerülje a botrányt

A Fővárosi Ítélőtábla kimondta, amit már sokan sejtettek: Budapest jelenleg törvénysértő módon működik, mert több mint egy éve nincs Karácsony Gergelynek megválasztott főpolgármester-helyettese. A döntés után Karácsonynak mindössze 30 napja maradt, hogy javaslatot tegyen egy helyettesre, különben jön a kormányhivatal és átveszi az irányítást.

A teljes cikket ITT vagy az ajánlóra kattintva megtekintheted.

 

Top hírek

