Már nincs sok idő hátra – 30 napja maradt Karácsony Gergelynek, hogy elkerülje a botrányt
A Metropol olvasói ezen a héten sem unatkoztak. Ahogy mindig, most is számos cikket közöltünk a hét során, melyek közül a bulinegyedben elszabadult bulizó turisták és egy magyar bűnözőpáros hihetetlen szökése került bele a top 5 legolvasottabb cikkek közé. Mutatjuk, miről is van szó pontosan!
Az elmúlt napokban igencsak felpörögtek az események. Ezen a héten hemzsegtünk a politikai botrányoktól: a bulinegyed elképesztő állapotától egészen egy hollywoodi filmbe illő magyar bűnöző szerelmespár bukásáig, minden volt. Nem véletlen, hogy ezek a történetek érdekelték leginkább a Metropol olvasóit. Most mutatjuk, melyik öt témára kattintottak rá a legtöbben!
16 álnevet használt a magyar bűnözőpáros Új-Zélandon
Ez a történet egy magyar párosról szól, akik évekig megtévesztették a hatóságokat. A pár még 2011-ben tűnt el Magyarországról, majd álnevek és hamis vízumok segítségével éltek Új-Zélandon – egészen mostanáig. A helyi rendőrök végül lekapcsolták őket, így véget ért a szövevényes bujkálásuk, amely akár egy film forgatókönyve is lehetne.
A magyar villanyszerelő és a párja 2011-ben lépett le Magyarországról. Az új-zélandi hatóságoknak azt hazudták, hogy a maffia elől menekülnek
– taglaljuk a részleteket a cikkben, amelyet az ajánlóra kattintva tudsz elolvasni.
Vizeletszag, meztelen turisták és tombolás
A hetedik kerület lakói szerint egyszerűen tarthatatlan, ami a Király utcában történik. Vizelet, fekália, szemét mindenhol, megvadult turisták, balhék nappal és éjszaka – sőt volt, aki a meztelen fenekét mutogatta az utcán. A Niedermüller Péter vezette kerületben a helyiek szerint elszabadult a pokol, és sokan már alig mernek kimenni az utcára. A fotók pedig olyanok, mintha egy másik földrészen készültek volna…
Nézd meg a teljes cikket!
„Egyszer csak vége lesz…” – sztrókot kapott a népszerű hegedűművész
Draskóczy Lídia, a Tázló és a HolddalaNap elismert hegedűse egy pillanat alatt omlott össze, amikor januárban sztrókot kapott. A művész őszintén beszélt a felépülésről, az újrakezdésről és arról, hogyan talált vissza a hangszeréhez. Lídiának a pörgős mindennapok után újra kellett tanulnia a játékot, a mozdulatokat, és közben azt mondja, közelebb került Istenhez is.
1994-ben jutottam ki először a Bákó környéki falvakba. Olyan remek zenészekkel találkoztam, akik az utolsó nemzedéke voltak az élő moldvai csángó népzenének
– mondja Lídia, aki gyermekkora óta a népzene szerelmese.
„Hol a budapestiek pénze?” – így akadályozza Karácsony Gergely a nagy cégek átvilágítását
Domokos László, az ÁSZ volt elnöke állítja: a főváros vezetése mindent megtesz, hogy a szakértők ne férjenek hozzá a legfontosabb dokumentumokhoz.
A Városháza üzleti titokra hivatkozik, és állítólag fizikailag is akadályozta a betekintést több cég anyagába. A Fidesz-frakció által kezdeményezett átvilágítás így falakba ütközött, a botrány pedig egyre csak dagad. Nem csoda, hogy rengetegen voltak kíváncsiak, mi folyik a háttérben. Nézd meg a teljes cikket!
Ketyeg az óra: 30 napja maradt Karácsony Gergelynek, hogy elkerülje a botrányt
A Fővárosi Ítélőtábla kimondta, amit már sokan sejtettek: Budapest jelenleg törvénysértő módon működik, mert több mint egy éve nincs Karácsony Gergelynek megválasztott főpolgármester-helyettese. A döntés után Karácsonynak mindössze 30 napja maradt, hogy javaslatot tegyen egy helyettesre, különben jön a kormányhivatal és átveszi az irányítást.
A teljes cikket ITT vagy az ajánlóra kattintva megtekintheted.
