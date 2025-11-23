Már nincs sok idő hátra – 30 napja maradt Karácsony Gergelynek, hogy elkerülje a botrányt

Az elmúlt napokban igencsak felpörögtek az események. Ezen a héten hemzsegtünk a politikai botrányoktól: a bulinegyed elképesztő állapotától egészen egy hollywoodi filmbe illő magyar bűnöző szerelmespár bukásáig, minden volt. Nem véletlen, hogy ezek a történetek érdekelték leginkább a Metropol olvasóit. Most mutatjuk, melyik öt témára kattintottak rá a legtöbben!

Top 5. Hamis vízumokkal tűnt el a hatóságok szeme elől a bűnözőpáros / Fotó: 123RF

16 álnevet használt a magyar bűnözőpáros Új-Zélandon

Ez a történet egy magyar párosról szól, akik évekig megtévesztették a hatóságokat. A pár még 2011-ben tűnt el Magyarországról, majd álnevek és hamis vízumok segítségével éltek Új-Zélandon – egészen mostanáig. A helyi rendőrök végül lekapcsolták őket, így véget ért a szövevényes bujkálásuk, amely akár egy film forgatókönyve is lehetne.

A magyar villanyszerelő és a párja 2011-ben lépett le Magyarországról. Az új-zélandi hatóságoknak azt hazudták, hogy a maffia elől menekülnek

– taglaljuk a részleteket a cikkben, amelyet az ajánlóra kattintva tudsz elolvasni.