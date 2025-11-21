Szentkirályi Alexandra reagált Karácsony Gergely döntésére

Mint arról már beszámoltunk hosszú ideje jogszerűtlenül működik Budapest, hiszen a Fővárosi Közgyűlés több mint egy év alatt sem tette meg a törvény által előírt lépést, és nem választott főpolgármester-helyettest.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Gáll Regina / Metropol

Karácsony Gergely úgy néz ki, hogy hosszú idő után megtalálta a helyettesét, Tüttő Katát jelölte erre a pozícióra. A döntésre Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán reagált.

Karácsony Gergely Tüttő Katát jelölte főpolgármester-helyettesnek. A fogalmatlan Tisza-frakció pedig bénán áll, így helyettük Magyar Péter mutogat a szélrózsa minden irányába, pedig a helyzet egyszerű. A főváros törvénytelenül működik, a Közgyűlés megalakulása óta nincs főpolgármester-helyettes, pedig az elhibázott döntéseket együtt hozzák: Karácsony, a Tisza, a DK és Vitézy Dávid. Ennek a többségnek kellene vállalni a felelősséget a helyettes megválasztásának kérdésében is. Persze mit várunk egy olyan párt képviselőitől, akik le vannak tiltva arról, hogy elmondják mit terveznek, vagy csak megfogalmazzák a véleményüket? Pedig ezt a helyzetet könnyű lenne feloldani. Jelöljön helyettest a Tisza-frakció. Az ő szavaztuk nélkül ugyanis Karácsonynak nem lesz helyettese. Persze ehhez felelősséget is kellene vállalni sunnyogás és háttérben alkudozás helyett. Ezt pedig tudjuk, hogy nem megy a tiszásokanak. Így marad ami eddig is volt: amiben a háttrében titokban meg lehet egyezni, azt megszavazzák, amikor nyíltan ki kell állni, abból Magyar Péter kiangolnázik. Ezek az emberek akarnak kormányozni, amikor még a fővárost is csak a működésképtelenségbe tudják vezetni

- olvasható Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán közzétett posztjában.