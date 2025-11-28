RETRO RÁDIÓ

Pataky Attila: A Tisza-adótól az Isten óvjon minket

Kemény véleményt fogalmazott meg az Edda frontembere.

Mint arról már beszámoltunk, a napokban kiszivárgott a Tisza Párt megszorító- csomagja, ami hatalmas felháborodást váltott ki.

Pataky Attila fásy Ádám
Pataky Attila a Tisza Párt megszorító adócsomagjáról lesújtó véleménnyel van Fotó: Ripost

Emellett a Pataky Attila sem tudott elmenni szó nélkül, úgy érezte, hogy meg kell szólalni ebben az ügyben.

Pataky Attila szerint rossz ötlet a kutyaadó

A legendás rockénekes gyerekkori emlékeivel érzékeltette, miért viseli különösen rosszul az eb- és macskaadó ötletét: 

Miskolci vagyok, egy húsüzem mellett születtem. Ott is voltak kóbor macskák, kutyák. A maradék kaját mindig megkapták tőlünk, most megint sok lehet belőlük... Én mindig is ki fogok állni az állatokért, és nagyon rosszul teszi az, aki a négylábú barátainknak rosszat akar. Inkább támogatni kell hontalan, kóbor állatokat, nem adókat kitalálni...

– utalt az Edda frontembere arra, hogy a Tisza Párt még a négylábú kedvenceket is megadóztatná. Pataky szerint a kiszivárgott adócsomag nemcsak igazságtalan, de veszélyes is minden magyar emberre nézve. 

A Tisza-csomagtól az Isten óvjon minket!

– jelentette ki.

A szeretet útját járja

Az Edda frontembere a Tisza Pártról is kemény véleményt alkotott, meggyőződése, hogy nem az ország javát akarják szolgálni: „Semmi mások ők, csak fizetett provokátorok, káoszteremtők. Sajnos a gyűlölet útját választották, mi a szeretetét” — jegyezte meg Pataky Attila, aki szerint a Tisza-adó olyan irányba lökné az országot, amelynek a következményei beláthatatlanok.

Az autótulajdonosok is retteghetnek

A Tisza-megszorítócsomag tartalmát látva nem csoda, hogy ekkora a felháborodás: a progresszív, 22–33%-ra ugró szja, a családi kedvezmények 30%-os visszavágása, a kkv-k adóterheinek drasztikus emelése és a 32%-ra növelt külön áfa olyan terhek, amelyek egy átlagos magyar család mindennapjait forgathatnák fel. A 20%-os özvegyi nyugdíjadó ötlete sokakat sokkolt, a házi kedvenceket érintő kutya- és macskaadó pedig végképp betették a kaput. A tervezet ráadásul az egészségügy és a nyugdíjrendszer privatizációjának vízióját is előrevetíti — ami a kritikusok szerint az egyik legnagyobb, történelmi horderejű kockázat, amellyel az ország mostanában szembenézett – írja a Bors.

 

