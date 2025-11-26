RETRO RÁDIÓ

Még a gyerekeket sem kímélné a Tisza megszorító csomagja

A Tisza gazdasági tervezete hatalmas megszorításokat készít elő, amelyek a magyar családokra is súlyos hatással lennének. Ugyanis a Tisza megszorító csomagja arról is szól, hogy megszüntetnék a GYED-et, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes. A mostani rendszerben még a tankönyvekért sem kell fizetniük a szülőknek, aminek köszönhetően több tízezer forint marad a zsebükben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 12:54
Nyilvánosságra került a Tisza párt megszorító csomagja kedden. Magyar Péterék gazdasági tervezete szerint súlyos adókkal sújtanák a magyar lakosságot, a nyugdíjasokat és gyermekes családokat is. Valamint a gyerekekre vonatkozó ingyenes ellátási támogatásokat is eltörölnék, ami rengeteg családnak segít jelenleg könnyebbé tenni a mindennapi megélhetését – írja a Bors

Tisza megszorító csomagja
A Tisza megszorító csomagja anyagi csődbe sodorná a családokat (Fotó: GreenMiles /  Shutterstock)

Így érintené a családokat Tisza megszorító csomagja

Az Index által közzétett több száz oldalas dokumentumból az is kiderül, hogy a rendszer több ponton keményen szigorítana. A családoktól elvennék a GYED-et, amely most több tízezer forintos többletet jelent számukra. 

A GYED, tehát a gyermekgondozási díj összege 2025 bruttó 407 120 forint, amely alapesetben az utolsó kereset 70%-a, de maximális összege a minimálbér összegének kétszeresének 70 százaléka.

Ettől az összegtől fosztaná meg a Magyar Péter által vezetett Tisza a családokat a kormányra kerülésük esetén.

Emellett a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, ami szintén egy hatalmas érvágás, főként azon családok számára, akiknek a gyermekei már iskolás korban vannak. 

Mi a jelenlegi helyzet? A kormány 2020-ban ingyenessé tette az állami iskolákba járó diákok számára a tankönyveket. Sőt az óvodákban és az iskolákban kedvezményesen vagy akár ingyenesen étkezhetnek a kiskorúak. Ráadásul a kötelező védőoltásokért sem kell fizetniük a szülőknek.

A világon egyedülálló a magyar családtámogatási rendszer

A magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a magyar családok anyagi biztonságban legyenek. Emiatt július elsejével elindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja, amely során első lépésként megduplázták a családi adókedvezmény összegét és a CSED (csecsőgondozási díj) mellett a GYED is SZJA mentes lett. 

A családokért felelős államtitkár, Koncz Zsófia ezzel kapcsolatban elmondta, hogy „a magyar kormány még soha nem látott mértékű támogatást biztosít azoknak a pároknak, akik a gyermekvállalás kalandjába belevágnak”.

Azonban a kormány a várandósság alatt is számos ponton segíti az édesanyákat, méghozzá úgy, hogy nemcsak anyagi, hanem lelki és szakmai segítséget is kaphatnak a kismamák a védőnőkön keresztül. Emellett idén január elsejétől a babaváró hitel igénylési korhatárát 30 évről 35 évre növelték.

Október elsejétől pedig személyi jövedelemadó mentességet kaptak a háromgyermekes édesanyák és 2026 elejétől pedig a két gyermeket nevelők is élethosszig tartó adómentességben fognak részesülni. 

A családtámogatási rendszert meg kell védeni

A kormány által kialakított családtámogatási rendszert azért kell megvédeni, mert Brüsszel, illetve az Európai Bizottság évek óta kritizálja, hogy ennyire jelentős támogatásokat ad a Magyar Kormány a családoknak. Beleértve a Nők40 kedvezményes nyugdíjrendszert és az otthonteremtési támogatásokat is. 

A magyar támogatási rendszer azonban bizonyítottan működik, mert ennek köszönhetően 2010 után olyan változás következett be, amelyre büszkék lehetünk: míg az Európai Unió 19 országában csökkent a gyermekvállalási kedv, Magyarországon nőtt – ráadásul a legnagyobb mértékben az egész EU-ban.

A családpolitika sikerességét tükrözi az is, hogy Magyarország nyerte el a Genfi Konszenzus Nyilatkozat díját, amelyet azok az országok kapnak, amelyek kiemelten védik a családokat és a hagyományos értékeket.

 

 

 

