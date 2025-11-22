RETRO RÁDIÓ

Koncz Zsófia: Visszaszámlálón követhető, hogy mikortól járnak az új családi adócsökkentések

Már csak 39 nap és életbe lépnek az újabb családi adócsökkentések.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22. 10:49
Koncz Zsófia szja adócsökkentés

- Visszaszámláló indul! - jelentette be Koncz Zsófia a Facebookon. - Már csak 39 nap és életbe lépnek az újabb családi adócsökkentések. Újabb 50%-kal nő a családi adókedvezmény, valamint SZJA-mentessé válnak a 40 év alatti kétgyermekes anyák - tette hozzá.

Koncz Zsófia: Visszaszámlálón követhető, hogy mikortól járnak az új családi adócsökkentések
Koncz Zsófia: Visszaszámlálón követhető, hogy mikortól járnak az új családi adócsökkentések. Fotó: Facebook

Koncz Zsófia: Visszaszámlálón követhető, hogy mikortól járnak az új családi adócsökkentések

Mostantól a visszaszámlálón mindenki nyomon követheti, mennyi idő van még hátra, és egyszerűen áttekintheti az összes fontos tudnivalót: https://csaladiadocsokkentes.hu/

 

2025-ben elindítottuk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját:

  • megkezdődött a családi adókedvezmény duplázása: júliustól 50%-kal nőtt az adókedvezmény
  • júliustól személyi jövedelemadó-mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj
  • októbertől a háromgyermekes édesanyák is teljesen SZJA-mentesek lettek

2026. január 1-jétől újabb jelentős adócsökkentések segítik a gyermekes családokat:

  • újabb 50%-kal nő a családi adókedvezmény
  • a 40 év alatti kétgyermekes anyák nem fizetnek személyi jövedelemadót
  • a 30 év alatti édesanyák teljes jövedelme SZJA-mentes lesz

 

A nemzeti Kormány vállalta, hogy 2026 után is folytatja a családi adócsökkentést:

  •  2027-től a 40–50 éves kétgyermekes anyák is adómentességet kapnak
  • 2028-tól ez az 50–60 évesekre is kiterjed
  • 2029-től már a 60 év feletti kétgyermekes anyák is személyi jövedelemadó-mentességet élvezhetnek.

- írta Koncz Zsófia a Facebookon.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu