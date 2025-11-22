Koncz Zsófia: Visszaszámlálón követhető, hogy mikortól járnak az új családi adócsökkentések
Már csak 39 nap és életbe lépnek az újabb családi adócsökkentések.
- Visszaszámláló indul! - jelentette be Koncz Zsófia a Facebookon. - Már csak 39 nap és életbe lépnek az újabb családi adócsökkentések. Újabb 50%-kal nő a családi adókedvezmény, valamint SZJA-mentessé válnak a 40 év alatti kétgyermekes anyák - tette hozzá.
Koncz Zsófia: Visszaszámlálón követhető, hogy mikortól járnak az új családi adócsökkentések
Mostantól a visszaszámlálón mindenki nyomon követheti, mennyi idő van még hátra, és egyszerűen áttekintheti az összes fontos tudnivalót: https://csaladiadocsokkentes.hu/
2025-ben elindítottuk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját:
- megkezdődött a családi adókedvezmény duplázása: júliustól 50%-kal nőtt az adókedvezmény
- júliustól személyi jövedelemadó-mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj
- októbertől a háromgyermekes édesanyák is teljesen SZJA-mentesek lettek
2026. január 1-jétől újabb jelentős adócsökkentések segítik a gyermekes családokat:
- újabb 50%-kal nő a családi adókedvezmény
- a 40 év alatti kétgyermekes anyák nem fizetnek személyi jövedelemadót
- a 30 év alatti édesanyák teljes jövedelme SZJA-mentes lesz
A nemzeti Kormány vállalta, hogy 2026 után is folytatja a családi adócsökkentést:
- 2027-től a 40–50 éves kétgyermekes anyák is adómentességet kapnak
- 2028-tól ez az 50–60 évesekre is kiterjed
- 2029-től már a 60 év feletti kétgyermekes anyák is személyi jövedelemadó-mentességet élvezhetnek.
- írta Koncz Zsófia a Facebookon.
