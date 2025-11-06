„Megköszönnénk az ukránoknak, ha lezuhanna a gép” – A tiszások a Redditen azt írták, bárcsak lezuhanna Orbán Viktor repülőgépe!
Megint bemutatkozott Magyar Péter Szeretetországa.
Magyar Péter „szeretetországa” ismét tombol: a Tiszás nevű Reddit-csoportban felháborító, vérfagyasztó posztokra bukkantunk. A felhasználók egy része nyíltan arról írogat, hogy Orbán Viktor Washingtonba tartó járata zuhanjon le — sőt ukrán szabotázsban reménykednek.
A kommentek szó szerint sokkolóak.
»Köszi, ukránok!« — Halálos zuhanást kívánunk a miniszterelnöknek.
- „Megköszönnék az ukránoknak, ha lezuhanna a gép.”
- „Egy hajtóműhibányira vagyunk egy szabad Magyarországtól.”
- „Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben.”
- „Nagy kérés lenne most egy zuhanórepülés?”
Többen konkrétan ukrán beavatkozásban reménykednek, hogy „valami történjen” a járattal — mintha az emberéletek csupán politikai eszközök lennének.
Zuhanást vizionáltak, repülőt rajzoltak a földbe
Volt, aki grafikusan is megjelenítette a vágyott tragédiát: zuhanó repülőt rajzoltak a kommentben, mintha ez vicc lenne. Egy felhasználó azt írta: „Véletlen egybeesés, hogy pont akkor billent meg a gép, amikor Amerikába tartottak.” Másik kommentelő csak tömören: „Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj.”
„Polónium?” — mérgezési ötletek is felmerültek
A kommentáradatban megjelentek a még durvább ötletek is: egyesek mérgezést javasoltak.
- „Most tegyek bele polónium izotópot, vagy ne?” — írta az egyikük, „De jó lenne, ha. a steward mérgezné meg az utasokat!”
- Egy másik hozzászóló így fogalmazott: „kinyitnám az ajtókat, ha elérik az utazómagasságot.”
A posztolók egy része abban bízik, hogy az ukránok és az amerikai háborúpárti lobbi majd meghiúsítja Orbán washingtoni sikerét — és ha „valami történik”, az szerinte éppen kapóra jönne.
Áradtak a gyűlölködő bejegyzések:
Alone-Work6751 Bármelyik madár családjának élete végég fedezem az eleségét, ha feláldozza magát a hajtóművek oltárán...
Super_Hotel_8875 1h ago Egy hajtóműhibányira vagyunk egy szabad, tiszta, transzparens, demokratikus, európai Magyarországtól?
SotetBarom 17m ago Techincally két hajtóműhibára.
macskahanyasomlett • Puzsér mindig azt mondja fel kell áldozni magad valami nagyobbért.
B_Jozsef Akkor már főleg lehetne az ukránokat hibáztatni
Content_Funny121 Mivel ott a fél ner sajtó ööö propaganda is, nem maradna, aki hibáztathatná
bacondesign •1h ago Akarod mondani megköszönni?
soakedsasquach Hibáztathatják utána bőven. Mi is mind őket hibáztatnánk. Így állnánk, hogy kurva ukránok és közben bólogatnánk meg tátognánk, hogy tenkjú
OszkarAMalac Bár az utasszállítóknak a méretükhöz jó a siklószámuk, azért nem lenne se így se úgy egy sétagalopp letenni hajtómű nélkül és lenne remény az aggodalomra.
morzsamx•1h ago Véletlen egybeesés. Éppen Amerikába tartottak ők is a Wizz menetrendszerinti járatán, amikor egyszercsak megbillent alattuk a gép.
Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben.
Dangerous-Broccoli38 Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben.
DrNeoBandi •24m ago Jó istenke megálldja az eget, ha idén már csak egy repülő zuhan le akkor ez legyen az
Own_Opinion8585 „Geci, én tényleg kinyitom az ajtókat, ha elérjük az utazómagasságot...”
pablohun2 •25m ago Jaj de remélem kurvára remélem, hogy CoW vezetők meg az ukránok szarrá hívógatják Trumpot, hogy semmit se adjon ennek a kolostor gecinek meg a sleppjét azért nézze át a reptéri szolgálat tetőtől seggig.
