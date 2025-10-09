Soha nem látott díjeső a hazai szálláshelyeknek

A Four Seasons Hotel Gresham Palace és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel (Budapest) kétkulcsos minősítést kapott, az alábbi 11 kiváló hotel pedig egykulcsos minősítést tudhat magáénak: Anantara New York Palace Budapest, Dorothea Hotel (Budapest), Hotel Clark Budapest, Kimpton Bem Budapest, Kozmo Hotel Suites & Spa (Budapest), Párisi Udvar Hotel Budapest, Verno House (Budapest), W Budapest, BOTANIQ Castle of Tura, Hotel Petit Bois (Balatonfüred), valamint Platán Manor (Tata).

A kép bal oldalán a Four Seasons Hotel Gresham Palace - Fotó: Róka László

29 hazai szálloda szerepel továbbá a Michelin által ajánlott, kivételes élményt nyújtó helyszínek között: Natura Hill Zebegény, Pest-Buda Design Hotel (Budapest), Aria Hotel Budapest, Kástu by Pajta (Őriszentpéter), Hotel Rum Budapest, Baltazár Budapest - Boutique Hotel, Hotel Collect, Andrássy Kúria & Spa (Tarcal), LUA Resort (Balatonfüred), Al Habtoor Palace Budapest, Aurea Ana Palace (Budapest), Hotel Vinifera Wine & Spa (Balatonfüred), Minaro Hotel Tokaj, BoHo Hotel Budapest, Avalon Resort & Spa (Miskolctapolca), Palatinus Boutique Hotel (Pécs), Hotel GIN Budapest, Mandilla (Köveskál), Sirius Hotel (Keszthely), Le Primore Hotel & Spa (Hévíz), Viale Boutique Hotel (Villány), Natur Lodge Tiszafüred, Noir Hotel (Szeged), Art Hotel Szeged, Riva Prestige Hotel (Szeged), Turul Boutique Rooms & Apartment (Szarvas), Mövenpick Balaland Resort Lake Balaton (Szántód), H11 Rooms (Esztergom) és az 1552 Boutique Hotel (Eger).

BOTANIQ Castle of Tura - forrás: botaniqkastely.hu

A világ vezető éttermi kalauza idén először díjazta a magyarországi hoteleket MICHELIN Key minősítéssel. A rendszer a szállodák Michelin-csillagának számít, és a vendégfogadás, a design, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát ismeri el. A MICHELIN Guide már 2024-ben is megjelentette első magyarországi szállodai ajánlásait, de MICHELIN-kulcsokat először ítéltek oda hazai szálláshelyeknek. A nemzetközi program célja, hogy világszerte kiemelje azokat a hoteleket, amelyek egyedülálló élményt, személyes hangvételt és kimagasló minőséget nyújtanak.

„Ez az óriási elismerés új szintre emeli a magyar turizmus nemzetközi megítélését. A Michelin Key-díjak nemcsak a kitüntetett hotelek számára jelentik a kiválóság visszaigazolását, hanem Magyarország turisztikai márkáját is erősítik” – mondta Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója.

A Visit Hungary üdvözli a díjesőt, és gratulál a kiválóra minősített hotelek csapatainak.