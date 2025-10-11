RETRO RÁDIÓ

Mesés nyeremények találtak gazdára: mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és nyereményeit!

A héten is megtartották az ötös lottó és Joker számsorsolást. Mutatjuk a nyerőszámokat!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.11. 20:55
Szerencsejáték Zrt ötös lottó nyerőszámok nyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki - írja az MTI.

Mutatjuk az ötös lottó e heti nyerőszámait! / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Mutatjuk az e heti ötös lottó nyerőszámokat és nyereményeket

Nyerőszámok: 

11 (tizenegy) 

15 (tizenöt) 

31 (harmincegy) 

75 (hetvenöt) 

79 (hetvenkilenc) 

Nyeremények: 

5 találatos szelvény nem volt; 

4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 1 925 810 forint; 

3 találatos szelvény 1841 darab, nyereményük egyenként 25 325 forint; 

2 találatos szelvény 58 628 darab, nyereményük egyenként 3060 forint. 

Joker: 456036 

Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye 44 915 720 forint.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu