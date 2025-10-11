RETRO RÁDIÓ

Elképesztő összeget vihet haza, történelmet írt a lottónyertes

A férfi az ország második legnagyobb összegével lett gazdagabb.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.11. 12:30
Egy férfi a második legnagyobb összeget vihette haza a Lotto Max szerencsejátékban. Kanada történetének második legnagyobb pénznyereményét egy Kingston városából származó lottónyertes vihette el.

a lottónyertes hatalmas összeget vihetett haza
A lottónyertes élete örökre megváltozott   Fotó: Pixabay/ChiniGaray – Képünk illusztráció

A lottónyertesnek nagy tervei vannak

David Hatt 75 millió kanadai dollárral lett gazdagabb, miután megnyerte a kanadai történelem második legnagyobb Lotto Max jackpotját. A kétgyermekes apa augusztusban fedezte fel, hogy övé az egyetlen nyerő szelvény, így egyik napról a másikra milliomos lett. 

A sorsolás előtti este elhaladtam a benzinkút mellett, ahol általában megveszem a lottószelvényeimet. Valami azt súgta, hogy vegyek egy szelvényt, így vettem egy Lotto Max Quick Pick-et, és nem gondoltam többet rá.

Később a férfi az autójában ülve várta, hogy megrendelje reggeli kávéját, amikor ránézett a telefonján a nyerőszámokra. Először azt hitte, hogy csak 75 000 kanadai dollárt nyert. Már ennek az összegnek is örült, de utána meglátta, igazából hány nulla van a szám után.

A férfi gyorsan kiállt  a kocsisorból és hazavezetett. Leültette feleségét és megmutatta neki a telefonját, amin tisztán látszott a 75 milliós nyeremény. Az összeg hazánkban nagyjából 18 milliárd forintnak felel meg.

David a kanadai történelem második legnagyobb Lotto Max jackpotjának nyertese, egy brit-kolumbiai férfi után, aki 2024 májusában nyerte meg a 80 millió dolláros összeget.

Amikor arról kérdezték, hogy mire fogja költeni a pénzt, David elmondta, az álomotthona megvételén gondolkozik.

Mindig is arról álmodtunk, hogy egyszer lesz egy különleges ingatlanunk vagy házunk, de eddig ez csak álom maradt. A feleségemmel mindig erről beszélünk, de eddig nem tudtuk megengedni magunknak. Most azonban ez az álom valóra válik.

A férfi ezen felül utazásra, golfütőkre és a közösségük megsegítésére szeretné költeni a hatalmas összeget. Ennyi pénz a gyerekei életét is megváltoztathatja, ezért okosan akarnak gazdálkodni - írja a Global News.

 

