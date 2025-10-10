RETRO RÁDIÓ

Kinek lenne mersze ezt megtenni? Így gazdagodhatsz meg Szoboszlaiék vereségén

A fogadási oddsok is a mieink esélyét támasztják alá a válogatott meccsen. A magyarok veresége óriási pénzt fizet az arra fogadóknak.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.10.10. 17:45
labdarúgás odds vb-selejtező fogadás

Eltiltott kiválóságaink nélkül is a magyarok az esélyesei a örmények elleni világbajnoki selejtezőnek. Varga Barnabás és Sallai Roland ugyan nem lehet ott a pályán, ám így is hazai siker a papírforma, viszont jelentős pénzt fizetne a magyar válogatott veresége.

Szóba sem jöhet a magyar válogatott veresége
Szóba sem jöhet a magyar válogatott veresége Fotó: Tumbász Hédi

A nemzetközi sportfogadó-oldalak közel tízszeres pénzt fizetnének örmény sikerre. A TippmixPro oddsain is látszódnak az erőviszonyok: az örmény sikernek 9.75-ös a szorzója, a döntetlen ötszörös pénz, a magyar győzelem pedig 1.36-szoros.

A magyar válogatott szombaton 18 órától a Puskás Arénában játszik Örményország ellen.

 

 

