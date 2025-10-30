RETRO RÁDIÓ

Kassai Ilona Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti

Életének 97. évében elhunyt Kassai Ilona Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.30. 21:03
Módosítva: 2025.10.30. 21:05
Kassai Ilona gyász közlemény

Kassai Ilona 1928-ban született Szegeden. Már fiatal korától színészi pályára készült. Szegeden Lehotay Árpád színiiskolájába járt, ahol Abonyi Tivadar, Hegedűs Tibor és Rajz János volt mestere. 1949-ben felvételt nyert a Színművészeti Főiskolára. Még ugyanebben az évben az Állami Bányász Színházhoz szerződött, majd 1951-től egyik alapító tagja lett a Faluszínháznak (a későbbi Állami Déryné Színház). 1976-tól az Arany János Színház művésznője volt.

Kassai Ilona
Kassai Ilona Fotó:  Facebook

Kassai Ilona nemcsak a színpadon, hanem a filmvásznon és a szinkronban is maradandót alkotott. Több generáció ismerte hangját és játékát. Szerepelt többek között a legendás Szomszédok című sorozatban, ahol Terikét alakította, valamint olyan klasszikus darabokban, mint az Othello, az Antigoné, az Ármány és szerelem vagy a Bánk bán. Munkáját a legmagasabb szakmai elismerésekkel díjazták: 1961-ben Jászai Mari-díjat, 1963-ban pedig Kossuth-díjat kapott, így 35 évesen az ország legfiatalabb Kossuth-díjas színésznője lett.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Kassai Ilona Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt saját halottjának tekinti.

 

