Gyász: Elhunyt Ganxsta Zolee édesanyja

Facebookon jelentette be a szomorú hírt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.29. 17:40
Ganxsta Zole Kassai Ilona gyász

Gyászol Ganxsta Zolee és családja. Elhunyt szeretett anyukája, Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő.

Gyászol Ganxsta Zolee és családja
Gyászol Ganxsta Zolee és családja. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Ganxsta Zolee gyászol: "drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került"

Ganxsta Zolee édesanyja kedden hunyt el - derült ki a rapper Facebook bejegyzéséből.

Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába.


Egy igazi művész volt, és a legjobb anya.


Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében.

A zenész közös képet is közzétett a szomorú bejegyzés mellé.

