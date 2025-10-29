Gyász: Elhunyt Ganxsta Zolee édesanyja
Facebookon jelentette be a szomorú hírt.
Gyászol Ganxsta Zolee és családja. Elhunyt szeretett anyukája, Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő.
Ganxsta Zolee gyászol: "drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került"
Ganxsta Zolee édesanyja kedden hunyt el - derült ki a rapper Facebook bejegyzéséből.
Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába.
Egy igazi művész volt, és a legjobb anya.
Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében.
A zenész közös képet is közzétett a szomorú bejegyzés mellé.
