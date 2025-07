Ganxsta Zolee meglepő dolgot mondott Korda Györgyről

Ganxsta Zolee, polgári nevén Zana Zoltán, a magyar zenei élet egyik legsajátosabb figurája. A kilencvenes években robbant be a köztudatba a Sex Action, majd a Ganxsta Zolee és a Kartel frontembereként, stílusa pedig azóta is egyedülálló: kemény szövegek, extravagáns megjelenés, ám mindemellett van egy olyan érzékeny és emberi oldala, amit kevesebben ismernek. Most azonban ismét megmutatta: a maszk és a tetoválások mögött egy szívvel-lélekkel élő, érzelmes ember lakozik.

Ganxsta Zolee és a Kartel bár a színpadon zúz, a zord külső mögött érző szív lakozik (Fotó: Facebook)

Kemény Ganxsta Zolee dalok után érzelmes megnyilvánulás

A rapper a minap egy különösen bensőséges hangvételű poszttal jelentkezett az Instagramon. A képen ő maga látható Korda Györggyel és Balázs Klárival – a szöveg pedig nem csupán egy egyszerű köszönet, hanem egy mélyről jövő tisztelgés két ikonikus művész előtt:

Nekem ő mindig is legenda volt. És az is marad. Korda Gyuri bácsit nem lehet nem szeretni. Ahogy Klárikát sem. Ami belőlük árad, az tiszteletre méltó, emberi, igazi. Megtiszteltetés volt újra találkozni és átölelni. Apukám, Jocó papa jó barátja volt Gyuri bácsinak

– írta Ganxsta Zolee.

A bejegyzés rövid időn belül rengeteg pozitív visszajelzést kapott. A követők nemcsak Zolee emberségét méltatták, hanem közösen idézték fel a Korda házaspár jelentőségét is. Egy kommentelő így fogalmazott:

„Szeretném megélni, mikor ön lesz Gyuri bácsi korában, és az akkori ifjak mondják majd, hogy mennyire tisztelik Ganxsta Zoli bácsit… Még jól is hangzik” – írta egy hozzászóló.

Kölcsönös a szeretet

Többen hangsúlyozták, mennyire különleges, hogy két ennyire különböző zenei világ – a klasszikus tánczene és a vagány, szókimondó rap – ilyen tisztelettel és nyitottsággal képes egymásra tekinteni. Ganxsta Zolee korábban is többször elmondta, hogy számára az őszinteség és a hitelesség a legfontosabb, és éppen ezek azok a tulajdonságok, amelyeket Korda Györgyben és Klárikában is tisztel.

Nem véletlen, hogy a közönség is egyöntetű szeretettel reagált. A kommentek tanúsága szerint a kép és a szöveg megérintette az embereket: sokan nosztalgiával gondoltak vissza Korda György dalaira, mások pedig Ganxsta Zolee-t méltatták emberségéért és egyenes kiállásáért.