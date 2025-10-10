Orbán Viktor: fix 3 százalékos hitelt adunk a vállalkozásoknak is

Orbán Viktor szerint a magyar politika mágikus száma a három. A miniszterelnök október 10-én a Kossuth rádiónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a kormány új, fix kamatozású hitelprogramot indít a kis- és középvállalkozások (kkv) számára, felbuzdulva az Otthon Start Program lakásvásárlás céljára kialakított, szintén fix 3%-os hitel fantasztikus sikerén. A konstrukciót a jól ismert Széchenyi Kártya Program keretében vehetik igénybe a vállalkozók, a kamat tehát itt is mindössze 3 százalék lesz. A kis- és középvállalkozások számára a hitel szabad felhasználású lesz. A teljes beszámolónkat az interjúról olvasd el itt.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A vállalkozásokat is megsegítik!

A miniszterelnök szerint a részletszabályok kidolgozása mindig nehezebb feladat, mint a fő irányok kijelölése, de a lényeg világos: a magyar gazdaság ma olyan állapotban van, hogy egyszerre tudja biztosítani a családoknak a

3 százalékos otthonteremtési hitelt, a cégeknek a 3 százalékos vállalkozói hitelt, és mellette végrehajtani Európa legnagyobb adócsökkentését.

A kormányfő beszámolt arról is, hogy óriási az érdeklődés a program iránt, ami nemcsak a vállalkozások bizalmát mutatja, hanem azt is, hogy valódi segítséget jelent a mindennapi működéshez és a fejlesztésekhez. A lehetőség ráadásul nemcsak beruházási, hanem likviditási célra is felhasználható, így stabilitást ad a cégeknek a bizonytalan gazdasági környezetben is. Orbán Viktor hozzátette:

Az igénybe vehető összegek felső határa biztosítja, hogy a kisebb és közepes vállalkozások széles köre élhessen a kedvezményes forrással.

- a miniszterelnök szerint a program sikere egyértelműen jelzi, hogy a magyar gazdaságpolitika helyes irányba halad, és Magyarország képes egyszerre védeni a családokat és a vállalkozásokat - írja a Ripost.

Tekintsd meg a teljes interjút:



