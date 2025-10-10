RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: a Tisza Párt végrehajtaná Brüsszel parancsait

A miniszterelnök szerint Brüsszel mindenképpen kormányváltást akar Magyarországon.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 12:27
Tisza Párt ukrajna Brüsszeli program

Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának vendége volt. A miniszterelnök sok fontos témát érintett, köztük szóba került a Tisza Párt és Brüsszel alá-fölé rendelt kapcsolata - írja a Ripost.

Brüsszel szívesen pénzeli a Tisza Pártot, cserébe viszont ők diktálnak, ha Magyar Péterék hatalomra kerülnének Fotó: AFP / AFP 

A Tisza Párttal kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a Magyar Péter vezette párt valójában „egy brüsszeli projekt, amit Brüsszelben találtak ki és Brüsszelben hoztak létre”. 

Nekem meg is mondták, hogy a Tisza Pártot azért hozták létre, hogy a nemzeti kormányt felváltsák egy Brüsszel-barát, ukránbarát kormányra, mert kell a pénz Ukrajnába. Pénzt akarnak adni Ukrajnának, mert meg akarják nyerni a háborút az oroszok ellen a frontvonalon, amihez pénz kell. Miután pénz nincs, valahonnan be kell gyűjteni 

– mondta. Kijelentette, hogy a Tisza Párt nem tudja elvenni a magyarok pénzét, és nem csak most, hanem a jövőben sem fogja. Orbán Viktor úgy látja, hogy az Ukrajnának szánt pénzt Brüsszel adóemelésekkel finanszírozná. Ezért akar a Tisza Párt is adót emelni, erről azonban nyíltan nem mernek beszélni, mert elbuknának. 

Korábban Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke beszélt arról, hogy előbb választást kell nyerni, utána bármit meg lehet csinálni. De addig ezekről az ügyekről nem lehet széles körben beszélni. 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu