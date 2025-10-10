Orbán Viktor kimondta: a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk jövőre

Az RMDSZ kongresszusán tartott ma beszédet Orbán Viktor. A miniszterelnök a beszéde elején örömét fejezte ki, hogy magyar Nobel-díjas lett ismét. Három év alatt ez már a harmadik magyar Nobel-díj. A fizikai és az orvostudomány után most itt egy irodalmi is – közölte, a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

Az RMDSZ kongresszusán mondott beszédet Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Hogy miért ezzel kell kezdeni a mai napot, azt a magyaroknak nem kell elmagyaráznom, de a román vendéglátóinknak talán nem árt. Nem árt, mert talán segít megérteni, miért olyan mély a magyar nemzet tagjainak összetartozása, miért olyan erősen patrióták a magyarok, függetlenül attól, hogy Magyarországon, Romániában, Szlovákiában vagy Szerbiában élnek

– húzta alá a kormányfő. Irodalom nélkül nincs magyar nemzet – jelentette ki, majd hozzátette, a Nobel-díj még ezen túl is fontos nekünk.

Nekünk magyaroknak van egy rémálmunk. Talán más népeknek is van. Hogy a románoké mi lehet, azt nem tudom, de a magyarokét ismerem. A magyarok rémálmában megjelenik a Jóisten és megkérdezi a magyaroktól kik vagytok ti és miért. Ez azt jelenti, hogy miért, mi okból vagytok a világon. S ha erre a kérdésre nem tudunk megfelelni, vagy a válaszunk nem elég jó, akkor a Jóisten kihúz bennünket a nemzetek könyvéből, és akkor nekünk végünk örökre

– szögezte le Orbán Viktor. Aláhúzta: Mi magyarok szorult helyzetben vagyunk, nem érvelhetünk se a méretünkkel, se a számosságunkkal, se a hadseregünkkel, se a gazdagságunkkal, ezért nekünk nehéz jó választ adnunk.

A mi válaszunk, a magyarok válasza csak a teljesítményünk, csak az érdemeink lehetnek. Nekünk azt kell bizonyítanunk, hogy mi többet adtunk az emberiségnek, mint amit kaptunk tőle. Mi magyarok azt válaszolhatjuk a Jóistennek, hogy nézz Uram az Árpád-házi szentjeinkre, a nándorfehérvári diadalunkra, Széchenyi Istvánra, Neumann Jánosra, Puskás Öcsire, az olimpiai bajnokainkra és nézz uram a Nobel-díjasainkra. Vagyis kedves barátaim, a Nobel-díj a magyaroknak jogcím a létezésre. Ezért kell megköszönnünk Krasznahorkai Lászlónak, hogy munkásságával szerzett ismét néhány évtizedet a magyar nemzet számára.

– folytatta a kormányfő.

Tisztelt Kelemen Hunor elnök úr! 35 év nagy idő egy nemzet életében. A két világháború között húsz év telt el. A kommunizmus és a szovjet világ vége óta pedig 35. Amikor indultunk, s vagyunk itt néhányan, akik már akkor ott voltunk, a remény volt az egyetlen tőkénk és a hit az egyetlen fegyverünk. 2010-ben újra egyesítettük a magyar nemzetet és visszaadtuk a lehetőséget mindenkinek, hogy újra otthon legyen a hazában. Nagy dolog ez, de amit elértünk, az nem marad meg magától

– tette hozzá. Kiemelte: A jövő nem azoké, akik nézelődnek, hanem azoké, akik cselekednek. A jövő azoké, akik a tetteikkel és a munkájukkal beszélnek. Aki nem él a jövő lehetőségeivel, elveszíti azt. Szeretném világosan és egyenesen megmondani önöknek. Jövőre nem csak a következő magyar kormányról, de a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk. És 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra.

Az RMDSZ is 35 éves. Isten éltesse! Bebizonyította, hogy nem a méret, hanem az elszántság adja a közösség súlyát. Nem az a kérdés, mekkora a kutya, hanem az, hogy mekkora a harc a kutyában. Az RMDSZ Bukarestben a stabilitás és a józan ész. Budapesten a megbízható partner. Brüsszelben a magyar érdekek képviselője. Ezért mondom önöknek, hogy az RMDSZ nem kisebbségi szervezet, hanem nemzetstratégiai tényező

– mondta. Orbán Viktor szerint az erdélyi magyarság az élő bizonyíték, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne. És ha hiszünk benne, a győzelem sem marad el. Az erdélyi magyar közösség erős, dolgozik, nevel, teremt, épít és győz. Minden nap újra és újra győz.

Mi Budapesten úgy látjuk, Románia és Magyarország közös érdeke, hogy a Duna medencéjében stabilitás legyen. Az itt élő népek ne letapossák egymást, hanem összeműködjenek. Ha a szomszédaink erősek és szabadok, mi is erősebbek és szabadabbak leszünk. Ezért érdekeltek vagyunk Románia fejlődésében, és érdekeltek vagyunk miniszterelnök úr és kormányának sikerében is

– fogalmazott a kormányfő. A miniszterelnök rámutatott: Ma béke, együttélés, összeműködés van. A mi részünkről Románia csatlakozásának kivívása a schengeni övezethez ennek bizonyítéka. Ilyen múlttal, mint amilyen a két ország közös múltja a békés együttélés nem magától értetődő, nem véletlen, hanem döntés. Döntés nap mint nap. S mi ehhez a döntésünkhöz keresünk román partnereket nap mint nap.

Tisztelt Kelemen Hunor elnök úr! Tisztelt hölgyeim és uraim! Amit 35 év alatt fölépítettünk, az maga a nemzedékünk öröksége. Kívánom, hogy legyen bátorságuk megőrizni, amit elértünk, kívánom, hogy legyen erejük folytatni, amit elkezdtünk, és kívánom, hogy legyen hitük abban, hogy a legjobb napjaink még előttünk vannak

– zárta beszédét Orbán Viktor.