Tömegverekedés Pesterzsébeten: egy fiatal fiút vitt el a rendőrség

Több, mint ötven ember vonult az utcára szerdán (09.10.) Pesterzsébeten, a Munkácsy Mihály utcában. Kiderült, hogy tömegverekedés tört ki, ezért volt ekkora a felhajtás. Mentők és rendőrök is érkeztek a helyszínre.

Tömegverekedés tört ki Pesterzsébeten. Itt fogták el az egyik résztvevőt. Fotó: Google Maps

Tömegverekedés tört ki Pesterzsébeten

Mindenhol hallani lehetett az üvöltözést, zengett az egész környék

– kezdte lapunknak egy helyi férfi, L. Endre. "Én úgy tudom, hogy a Jókai utcából indult a balhé. Többen összevesztek és végül hatalmas tömegverekedés lett belőle. Fiatal gyerekek is voltak a verekedők között…"

Endre szerint kábítószeren ment a vita, ezért alakulhatott ki a tömegverekedés.

Ez a környék rettenetes. Nyílt titok, hogy árulják a kábítószert! A húgomat múltkor el kellett kísérnem boltba, mert sötétedés után már nem mer kimenni, mert fél, hogy elveszik tőle azt a pár száz forintot, amit magánál tart

Végül a mentősökre is szükség volt, két embert vittek kórházba.

Két embert kórházba vittek a mentők Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A mentősök és a rendőrök jelenléte szinte mindennapos. Ezen változtatni kell. Szerintem most csak szerencse, hogy nem halt meg valaki. Legalább ötven ember vonult ki a hatalmas őrjöngésre. Remélem felszámolják most már őket

– zárta.

Az esettel összefüggésben megkerestük a BRFK-t, akik elmondták, hogy egy fiatalt kellett előállítaniuk.