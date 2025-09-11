Tömegverekedés Pesterzsébeten: egy fiatal fiút vitt el a rendőrség

A helyiek megdöbbenve álltak az utcán és nézték, hogy mi történhetett. Kiderült, hogy tömegverekedés volt az egyik utcában. A rendőrök végül egy fiatal srácot vittek el, míg a mentők két sérültet.
Több, mint ötven ember vonult az utcára szerdán (09.10.) Pesterzsébeten, a Munkácsy Mihály utcában. Kiderült, hogy tömegverekedés tört ki, ezért volt ekkora a felhajtás. Mentők és rendőrök is érkeztek a helyszínre.
Mindenhol hallani lehetett az üvöltözést, zengett az egész környék
– kezdte lapunknak egy helyi férfi, L. Endre. "Én úgy tudom, hogy a Jókai utcából indult a balhé. Többen összevesztek és végül hatalmas tömegverekedés lett belőle. Fiatal gyerekek is voltak a verekedők között…"
Endre szerint kábítószeren ment a vita, ezért alakulhatott ki a tömegverekedés.
Ez a környék rettenetes. Nyílt titok, hogy árulják a kábítószert! A húgomat múltkor el kellett kísérnem boltba, mert sötétedés után már nem mer kimenni, mert fél, hogy elveszik tőle azt a pár száz forintot, amit magánál tart
Végül a mentősökre is szükség volt, két embert vittek kórházba.
A mentősök és a rendőrök jelenléte szinte mindennapos. Ezen változtatni kell. Szerintem most csak szerencse, hogy nem halt meg valaki. Legalább ötven ember vonult ki a hatalmas őrjöngésre. Remélem felszámolják most már őket
– zárta.
Az esettel összefüggésben megkerestük a BRFK-t, akik elmondták, hogy egy fiatalt kellett előállítaniuk.
A rendőrségre 2025. szeptember 10-én 19 óra 40 perc körül érkezett bejelentés, hogy a XX. kerületben, a Munkácsy Mihály utcában többen összeverekedtek. A járőrök pár perc alatt a helyszínre értek, egy 16 éves fiút előállítottak, illetve a mentőszolgálat munkatársai két embert szállítottak kórházba könnyű sérüléssel. A BRFK XX. Kerületi Rendőrkapitányság az esettel összefüggésben csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, amelynek keretében kamerafelvételeket foglalt le, amelyek kielemzése és a verekedésben résztvevők azonosítása folyamatban van.
