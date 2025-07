Elszabadult a pokol egy buliban – tömegverekedés robbant ki az éjszaka közepén

Rémálommá vált egy péntek esti buli Szolnokon, amikor iszonyatos tömegverekedés tört ki egy helyi diszkóban – számolt be a SZOLJON. A táncparkett egy pillanat alatt harctérré változott, amit egy másfél perces videó is megörökített, és már a TikTokon is terjed.

Iszonyatos tömegverekedés tört ki Szolnok egyik szórakozóhelyén. Fotó: freepik.com

A felvételen látható, amint több férfi ront be a szórakozóhelyre, kezükben székekkel, lapátokkal. A zene még szólt, amikor valaki a mikrofonba szólt: „Állítsuk le, Tesó”. Ezt követően a zene elnémult, és csak női sikolyokat, pánik hangját lehetett hallani.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset előzménye az volt, hogy egy társaság női tagjait nem engedték be a szórakozóhelyre létszámstop miatt, és később visszatértek – már nem egyedül. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy csoportosan elkövetett garázdaság miatt indult eljárás. A hírek szerint betörték az ajtókat, ablakokat, és odabent vér borította a padlót – írja a Tények.