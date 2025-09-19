RETRO RÁDIÓ

Nézőpont Intézet: A Tisza-szavazók 55 százaléka támogatja a többkulcsos adóemelést

A Tisza Párt támogatóinak több mint fele támogatja, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők a jelenleginél nagyobb arányú adót fizessenek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.19. 10:12
Tisza Párt Nézőpont Intézet adó

A Tisza Párt szavazóinak többsége egyetért az adóemeléssel járó többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésével – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából.

Tisza Párt
Tisza Párt szavazóinak többsége egyetért az adóemeléssel járó többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésével

 Adóemelési tervekről szóló dokumentum szivárgott ki a Tisza Párt környezetéből

A közelmúltban adóemelési tervekről szóló dokumentum szivárgott ki a Tisza Párt környezetéből, amely szerint kormányra kerülésük esetén bruttó 416 ezer forint felett 22 százalékra emelnék a személyi jövedelemadót. Nem sokkal később jelent meg az a felvétel, melyen Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke a párt egyik zártkörű fórumán beszélt a progresszív személyi jövedelemadó bevezetésének szükségességéről. Magyar Péter azóta minden erejével cáfolni igyekszik többkulcsos adóemelési terveit, a kiszivárgott elképzelések és a pártelnök állításai közötti ellentmondás viszont zavart okozhatott saját szavazóinak körében. A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából ugyanis az derül ki, hogy a Tisza Párt elnökével még saját szavazóinak abszolút többsége sem ért egyet, hiszen továbbra is támogatják a munkavállalók – egyes számítások szerint – kétharmadát hátrányosan érintő progresszív adózást és adóemelést.

 

A kutatás szerint a Tisza Párt támogatóinak 55 százaléka inkább támogatná, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők nagyobb arányú adót fizessenek. 39 százalékuk nem ért ezzel egyet, míg azon Tisza-szavazók aránya, akik nem tudnak vagy nem akarnak állást foglalni a kérdésben mindössze 6 százalék.

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu