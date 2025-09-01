RETRO RÁDIÓ

Ez durva! Ötszörösen körözött férfi járkált a X. kerületben

Ötszörös körözöttet fogtak el a járőrök a X. kerületben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.01. 08:15
Népliget rendőrség Budapest

2025. augusztus 29-én éjjel 1 óra körül a Népligetnél járőröző rendőrök igazoltattak egy gyanúsan viselkedő férfit. A férfi nem adta át az okmányait, csak bediktálta adatait - írja a rendőrség.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi ellen összesen öt körözés volt érvényben. A Miskolci Járásbíróság járművezetéstől eltiltás megszegése miatt elfogatóparancsot bocsátott ki ellene. Emellett a Miskolci Rendőrkapitányság négy esetben körözést rendelt el, mivel a férfi a kiszabott pénzbírságokat nem fizette meg, amelyeket a hatóság elzárásra váltott át.

A 29. éves B. Mátét a rendőrök a X. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő.

