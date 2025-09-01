Brutális csattanás: az M5-ös autópályán ütközött két kamion

Nagy lezárások vannak.
Összeütközött két kamion az M5-ös autópálya 147-es kilométerénél - írja a katasztrófavédelem. A főváros felé vezető oldalon történt karambolhoz a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztották. A sztráda érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani.
