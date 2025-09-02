Most jött: brutális baleset a felüljárónál, a mentő már a helyszínen

Rohantak az önkéntes tűzoltók áramtalanítani.
Átszakította a szalagkorlátot és a felüljárónak hajtott egy kisteherautó az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, Ráckeresztúr közelében, a 6204-es út felhajtójánál.
A martonvásári önkéntes tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A helyszínre érkeztek a mentők is – közölte a katasztrófavédelem kedden 14 óra után pár perccel.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.