RETRO RÁDIÓ

Most jött: brutális baleset a felüljárónál, a mentő már a helyszínen

Rohantak az önkéntes tűzoltók áramtalanítani.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 14:22
karambol mentő katasztrófavédelem

Átszakította a szalagkorlátot és a felüljárónak hajtott egy kisteherautó az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, Ráckeresztúr közelében, a 6204-es út felhajtójánál.

Ráckeresztúr közelében történt baleset, rohantak a mentők (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A martonvásári önkéntes tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A helyszínre érkeztek a mentők is – közölte a katasztrófavédelem kedden 14 óra után pár perccel.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu