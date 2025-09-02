Most jött: brutális baleset a felüljárónál, a mentő már a helyszínen

Átszakította a szalagkorlátot és a felüljárónak hajtott egy kisteherautó az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, Ráckeresztúr közelében, a 6204-es út felhajtójánál.

Ráckeresztúr közelében történt baleset, rohantak a mentők (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A martonvásári önkéntes tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A helyszínre érkeztek a mentők is – közölte a katasztrófavédelem kedden 14 óra után pár perccel.