"Mikor letettük a telefont, elsírtam magam" - Megható levelet kaptak a mentők

Élete első segélyhívásán esett túl a levélíró.
Megható levelet kaptak a minap a mentők. Az Országos Mentőszolgálat Facebook-csoportjában osztották meg, ahogy az üzenet küldője beszámolt arról, hogy nemrég túlesett élete első segélyhívásán, miután a munkahelye előtt rosszul lett egy férfi.
A kollégája hozzám szaladt be segítséget kérni, én hívtam ki a mentőt. A hívástól számított 10 perc alatt a helyszínen volt az autó. A diszpécserük kiérkezésükig végig vonalban tartott és érdeklődött a beteg állapotáról, nekünk, helyszínen lévőknek pedig segített a teendőkben
- tért ki a részletekre a levélíró, azután így folytatta:
Mikor letettük a telefont, elsírtam magam. A stressztől, a megkönnyebbüléstől és talán az emberi múlandósággal való szembesüléstől. Bár ez esetben stabil állapotban szállították a férfit a kórházba
- tette hozzá.
Bocsánat, hogy ezzel az üzenettel raboltam a drága idejüket, csak szeretnék köszönetet mondani a munkájukért
- zárta az üzenetét az illető, ám a jelek szerint a mentők egyáltalán nem bánták, amiért ezt megosztották velük.
