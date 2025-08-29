"Mikor letettük a telefont, elsírtam magam" - Megható levelet kaptak a mentők

Megható levelet kaptak a minap a mentők. Az Országos Mentőszolgálat Facebook-csoportjában osztották meg, ahogy az üzenet küldője beszámolt arról, hogy nemrég túlesett élete első segélyhívásán, miután a munkahelye előtt rosszul lett egy férfi.

Megható levelet kaptak a mentők / Fotó: Gé

A kollégája hozzám szaladt be segítséget kérni, én hívtam ki a mentőt. A hívástól számított 10 perc alatt a helyszínen volt az autó. A diszpécserük kiérkezésükig végig vonalban tartott és érdeklődött a beteg állapotáról, nekünk, helyszínen lévőknek pedig segített a teendőkben

- tért ki a részletekre a levélíró, azután így folytatta:

Mikor letettük a telefont, elsírtam magam. A stressztől, a megkönnyebbüléstől és talán az emberi múlandósággal való szembesüléstől. Bár ez esetben stabil állapotban szállították a férfit a kórházba

- tette hozzá.

Bocsánat, hogy ezzel az üzenettel raboltam a drága idejüket, csak szeretnék köszönetet mondani a munkájukért

- zárta az üzenetét az illető, ám a jelek szerint a mentők egyáltalán nem bánták, amiért ezt megosztották velük.