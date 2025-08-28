Fesztiválra ment, de már soha nem ért haza a 17 éves lány

Szeretetteljes, okos és vidám lányként emlékeznek arra a tinédzserlányra, aki tragikus módon az Emerge zenei fesztiválon hunyt el az, miután rosszul lett.

Fesztiválon hunyt el a tinédzser – Fotó: Illusztráció/Unsplash

Mia rosszul lett, és a fesztiválon hunyt el

Az elhunyt tinédzsert Mia Keevanként azonosították, a családja támogatására létrehozott GoFundMe oldal már 8000 eurót gyűjtött össze.

A Carrick-on-Suir-ből származó Mia augusztus 24-én vett részt a dél-belfasti Boucherben található Emerge fesztiválon. A helyi parancsnok, Allister Hagan felügyelő közölt pár dolgot az üggyel kapcsolatban.

Mint minden nagyszabású rendezvényen, számos ügynökség vett részt a fesztivál biztonságos lebonyolításának támogatásában. A rendőrség a hétvégén jelen volt, együttműködve a szervezőkkel és a belfasti városi tanáccsal, hogy biztosítsa a résztvevők biztonságát

– idézi szavait a Daily Star.

A fesztivál során már kellett intézkedniük a hatóságoknak, hét letartóztatást hajtottak végre, három pénzbírságot osztottak ki és számos más intézkedést tettek a fesztivál biztonságosságának érdekében.

A rendezvény során arról számoltak be, hogy egy 17 éves lány rosszul lett. Sajnos a lány később kórházban meghalt. A rendőrség augusztus 25-ig, hétfő délutánig a rendezvény helyszínén maradt

– jelentették.

Ebben a nehéz időszakban összefogtunk, hogy támogassuk Mia családját a váratlan költségekkel járó nehézségekben, és teret adjunk nekik a gyászra további anyagi aggodalmak nélkül

– olvasható az adománygyűjtő oldalon.