Németh Lajos elárulta, meddig tart a jó idő, 400 milliós luxusvillával gazdagodott Karácsony embere

Hétvégén még egészen kellemes, kora tavaszias időjárásban lehet részünk, sok helyen akár 20 fokot is mérhetünk majd. Ám ez az időjárás nem marad még velünk, a népszerű időjós, Németh Lajos azt is elárulta nekünk, hogy meddig tart.

Németh Lajos meteorológus szerint nagyon hideg közelít felénk / Fotó: Trenka Attila

Észak- és Északkelet-Európát mostanra ismét nagy mennyiségű hideg, szibériai levegő árasztotta el, így ott visszatért a zord, téli idő mínusz 20 fokos éjszakai fagyokkal

– mondta el Németh Lajos a Metropolnak, majd azt is elárulta: jövő hét elején a szakember szerint visszatérnek majd az éjszakai fagyok, és napközben is csupán 5-6 fok körül rekednek meg a maximum-hőmérsékletek. Ez még nem is lehetne annyira tragikus, de Németh Lajos szerint a szibériai hideg második hulláma sokkal keményebb lesz. „Nagyjából február 20-25. körül érhet ide a hideg levegő második hulláma, így innentől kezdve egy igazi, kemény téli időszak következik. Egyelőre még nem látszik, hogy havazást hoz-e a hideg, de az valószínűnek látszik, hogy március elején sem számíthatunk még jó időre” – mondta Németh Lajos, aki szerint nagyon is érdemes még elöl tartani a meleg csizmát, a télikabátot, a kesztyűt és a sapkát is.

Jövő héten akár a havazás is visszatérhet Fotó: Kozma István / Észak-Magyarország

Szabó Noémi az anyósát kérte meg, hogy a bankkártyájáról vegyen le némi pénzt, mert ő nem tudott elmenni az ATM-hez. Noémi anyósa levett 100 ezer forintot, majd megnézte a bizonylatot, és akkor derült ki számára: egy idegen számlájáról emelte le a pénzt!

„Akkor tűnt fel neki, hogy valami nem oké, amikor ránézett a bankkártyán maradt összegre, hogy ez sokkal több, mint amennyit én keresek, ennyi tuti nem maradhatott rajta. Ezért odaállt még egyszer az ATM-hez, hogy akkor levesz egy ezrest, hogy megbizonyosodjon, hogy most jó kártyáról vette le az összeget vagy sem. Le is vette az ezrest, amit én is láttam otthonról, mert van applikációm, ami küldi, ha fizetek bárhol vagy ha pénzt veszek fel. Fel is hívtam gyorsan anyósomat, hogy miért csak ennyit vett le? Hiszen én többet kértem! És akkor esett kétségbe szegény az ATM előtt, hogy ő rossz számláról vett le pénzt, mert két különböző összeget lát a két tranzakciós lapon. Sajnos, mire rájöttünk arra, hogy valaki másnak a számlájáról vett le pénzt, addigra az előtte lévő hölgy már sehol sem volt” – mesélte a Metropolnak a nő, aki kiemelte: mindenképpen visszajuttatják a pénzt a jogos tulajdonosának.

Sokkal több pénzt kaptak Noémiék, ez tűnt fel nekik / Illusztráció: Karnok Csaba

Óriási patkányok rohangálnak a lakóépületeknél és a boltoknál az egyik budapesti kerületben. A legtöbben nagy ívben elkerülik a hatalmas rágcsálókat, de van olyan is, aki már megszokta a látványukat. Mindenesetre, mivel betegségeket is terjeszthetnek ezek az állatok, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy vígan szaporodnak Angyalföldön. Tény: a Katona József–Balzac utca–Radnóti Miklós utca környékén csak az elmúlt hónapban több mint harminc patkányészlelést jelentettek. „Hát akkora patkányt láttam, hogy fel tudtam volna ülni a hátára!" – írta az egyik csoportban egy helyi lakos.

Rengeteg a patkány a 13. kerületben / Fotó: Shutterstock / Képünk illusztráció

Floridában, egy kizárólag milliárdosok számára fenntartott privát klubban vásárolt luxusvillát a Mártha klán. A budapesti közművezér családjának ez már a negyedik nagy értékű ingatlana a napfényes amerikai államban. A Metropol munkatársai átnézték néhány milliárdosok lakta floridai város ingatlanadó-bevallását, és egy újabb több száz milliós Mártha-ingatlanra bukkantak.

Ezúttal is a közművezér 71 éves édesanyja nevére került a luxusingatlan

Az adóbevallási iratokból kiderül, hogy a Mártha klán újra a milliárdosok kedvenc üdülőhelyén, Naples városában szerzett meg egy luxusingatlant. Ezúttal egy privát klubban található, a világ elől gondosan elzárt luxusvilla került a Gyurcsány-fióka 71 éves édesanyjának nevére. A lapunk által összegyűjtött dokumentumok szerint a közművezér családja a „The Isles of Collier Preserve” névre hallgató magánklubban vásárolt meg egy két hálószobás, két fürdőszobás, két garázzsal is rendelkező villát.

Így néz ki belülről Mártháék legújabb floridai luxusvillája

Már napok óta egy, a gödöllői HÉV-en történt botrányos eset tartja lázban az országot. Ismeretes, egy 21 éves nő gyanútlanul szállt fel vasárnap a Gödöllő felé tartó H8-as HÉV-re az Örs vezér terén, azonban a nyugodt út rémálomba torkollott, amikor Rákosfalvánál egy részeg társaság csatlakozott az utazóközönséghez. A lány és családja azóta is keresi a szemtanúkat, akik láthattak valamit az esetből, ugyanis nem szeretné, ha édesapját azért marasztalnák el, mert megvédte őt. A helyiek viszont azóta is hősként ünneplik az apát, kommentek és biztató szavak százai ömlöttek a családra:

Teljesen igaza volt apukádnak, 3 gyerekes apaként mondom, ha az én lányaimhoz bárki is egy ujjal nyúlna, ugyanezt tenném!